HAOS U KAFIĆU U ZEMUNU: Pijani muškarac demolirao lokal, pa pretio devojci! Policija munjevito reagovala

Beogradska policija uhapsila je muškarca N. J. (34) nakon incidenta u ugostiteljskom objektu u Zemunu, gde je u alkoholisanom stanju lomio inventar i pretio partnerki smrću.

Beogradska policija uhapsila je u subotu muškarca N. J. (34) zbog sumnje da je u jednom ugostiteljskom objektu u Zemunu izazvao incident, a potom pretio svojoj partnerki smrću.

Kako se saznaje, drama se dogodila u Ulici Servantesova kada je N. J. u vidno alkoholisanom stanju, nakon žučne svađe sa devojkom V. M., počeo nekontrolisano da lomi čaše i prevrće stolove po objektu. Da stvar bude gora, on je svojoj devojci pretio da će je ubiti.

Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

Protiv njega je podneta krivična prijava za krivično delo Ugrožavanje sigurnosti.

Autor: A.A.