AKTUELNO

Hronika

PLAĆENICI SVE ČEŠĆE KORISTE OVU TAKTIKU DA SE PRIBLIŽE METI: Hapšenje muškarca i žene na Senjaku pokazalo da mafija ima dobro oproban recept!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

U poslednje četri godine dogodile su se dve likvidacije i dva pokušaja ubistva na isti način.

Državljanin Švedske i državljanka Južnoafričke Republike, juče su uhapšeni zbog pokušaja likvidacije na Senjaku u Beogradu, i to glumeći dostavljače hrane na skuteru! Naime, ovaj razrađeni model izvršenja krivičnog dela odranije je poznat, a u poslednjih nekoliko godina većina likvidacija i pokušaja ubistava izvedeno je upravo po ovom modelu.

Foto: Pink.rs

Tokom jučerašnjeg dana osujećen je plan kriminalne grupe koja je, kako se sumnja, želela da ubije, navodnog, člana kriminalne grupe Dejana Stojanovića Keke. Naime, muškarac je ušao u lokal na Senjaku maskrian u dostavljača hrane i dok je zagledao prisutne postao je sumnjiv, s obzirom da u taj restoran ne dolazi dostava. Neko od prisutnih ga je pojurio, napadač je počeo da beži, međutim ubrzo je savladan i kod njega je pronađen pištolj sa metkom u cevi i druga municija.

- Sumnja se da su državljanin Švedske i državljanka JAR angažovani od strane, za sada nepoznatog, nalogodavca da se izvrši egzekuciju. Opservacija je trajala neko vreme, a nakon logistike tokom jučerašnjeg dana napadač je pokušao da realizuje i izvrši zadatak. Ubica i njegova saučesnica, koja je navodno, imala zaduženje da ga doveze od restorana, a potom preveze na sigurno, tačnije na adresu u štek-stan koji je ranije obezbeđen - osujećen je i napadači su uhapšeni - navodi naš izvor i objašnjava da im je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određen pritvor u trajanju do 48 sati nakon čega će biti saslušani.

Foto: Foto: MUP

Inače, kako smo juče izveštavali, u lokalu na Senjaku od prisutnih gostiju bili su Žarko V. i Aleksandar Nešković, zvani Baja, koji je važio za bliskog čoveka Dejana Stojanovića Keke. Kekina grupa iz novobeogradskih blokova važila je za jednu od najopasnijih i najsurovijih tokom devedesetih i početkom dvehiljaditih godina. Ni danas se ne zna gde je Stojanović koji je "nestao" pre više od dve decenije, a veruje se da je negde u Južnoj Americi.

Navijač FK Rada, Luka Perenčević brutalno je likvidiran po principu ubice koji je maskiran u dostavljača hrane. Kobnog dana u maju 2022. godine, u jednoj improvizovanoj teretani u garaži na Banjici u Beogradu, nedaleko od njegovog stana, ubica prerušen u dostavljača hrane ušao je lagano unutra sa torbom na leđima. Nikome ništa nije bilo sumnjivo, a ubrzo su usledili pucnji.

Foto: Instagram.com/Printscreen

- Luka je trenirao, a ubica je iz torbe u kojoj je trebalo da bude hrana izvadio pištolj i sasuo nekoliko hitaca u njega. Munjevitom brzinom je izašao iz garaže, seo na skuter i pobegao. Ubica Perenčevića do danas nije uhapšen - podseća naš sagovornik i dodaje da se ime Luka Perenčevića pominjali svojevremeno i na suđenju Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću u Specijalnom sudu u Beogradu. Kao motiv ubistva spominjala se prevlast nad tržištem narkotika i kokainski dug.

Dok su jedni pominjali da je Perenčević bio blizak sa Belivukom i Miljkovićem, na suđenju je svedok-saradnik Srđan Lalić, koji je otkrio sve krvave tajne klana u zamenu za blažu kaznu, otkrio da su vođe klana imale pakleni plan da "smaknu" Perenčevića i preuzmu Radovu tribinu.

Marko Miljković: Ko je moj motiv da ubijem Luku Perenčevića?

Srđan Lalić: Hteo si da ga nagovoriš da ubije Dragana Supurovića, a onda da preuzmeš Radovu tribinu, pa da Luku ubijemo u Ritopeku. Marko Miljković: Šta će meni Radova tribina? Srđan Lalić: Šta će tebi onda bilo šta? Koga zavaravaš ovde, pa kao paravan za kriminalne poslove. Marko Miljković: Koliko je grupa tada zarađivala? Srđan Lalić: Nisam ti ulazio u novčanik, nisam ti ja knjigovođa.

3 meseca pratio žrtvu, ispalio 12 hitaca

Samo godinu dan kasnije, u junu 2023. godine na isti način brutalno je likvidiran Milan Jorović, kada ga je osumnjičeni maskiran u dostavljača izrešetao ispred porodične kuće u Zemunu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, u oktobru te godine, podiglo je optužnicu protiv Gorana M., Igora G. i Darka K. koji se terete da su tri meseca pre ubistva pratili i opservirali žrtvu. Kobnog dana, Goran M. maskiran u dostavljača hrane na skuteru pratio je tokom celog dana Jorovića sve do kuće, a kada se parkirao i pokušao da izađe iz kola sasuo je kišu metaka, tačnije 12 hitaca u pravcu njegove glave, a potom pobegao.

- Jorovića su pojedini članovi porodice i komšije stavili u kola i odvezli do bolnice, ali je on i pored svih napora lekara preminuo od zadobijenih povreda. Tokom uviđaja, a kasnije i opsežne istrage, u rasvetljavanju zločina istražiteljima su pomogli snimci sa nadzornih kamera koje su maltene pokrivale celu ulicu u Zemunu - podseća naš sagovornik i dodaje:

- Pomoću kamera inspektori su i utvrdili da su "dostavljači" poslednja tri meseca pre zločina dolazili i opservirali žrtvu, tako su i identifikovani. U Višem sudu u Beogradu i dalje traje suđenje osumnjičenima za teško ubistvo.

Došao na trotinetu

Da kriminalci sve češće koriste ovaj modus operandi, pokazao je i osumnjičeni koji je u aprilu prošle godine u popodnevnim časovima ranio Crnogorca Dejana Vuksanovića u restoranu u novobeogradskom naselju Vest 65. Naime, kako smo tada izveštavali, napadač je bio maskiran u dostavljača hrane, a do mesta pucnjave dovezao se trotinetom.

- Prema snimcima sa nadzorne kamere, može se videti da je muškarac mršavije građe, obučen u odelo dostavljača sa kapuljačkom preko glave i sa maskom preko lica, vrebao i posmatrao Vukasanovića koji je sedeo za stolom odmah do vrata i to u društvu jednog muškarca. Dok je prilazio restoranu ruke je držao u džepovima, a čim je zakoračio unutra, izvadio je pištolj iz džepa i uperio ga direktno u Vuksanovića - podseća izvor i dodaje da je Vuksanović opazio napadača.

- Vuksanović je video da ga "dostavljač hrane" pikira i da ide pravo na njega. Odmah je skočio, što je napadača očigledno zbunilo. Inače, pucač je uperio pištolj direktno u telo mete, a pogodio ga je u nogu. Vuksanović je odranije poznat policiji, a u trenutku pucnjave imao je nanogicu - podseća izvor.

Autor: A.A.

#Hapšenje

#Ubistva

#likvidacije

POVEZANE VESTI

Hronika

SUMNJA SE DA JE OVAJ KEKIN ČOVEK BIO META LIKVIDACIJE NA SENJAKU? Otkrivamo kako je osujećen plan plaćenog ubice maskiranog u dostavljača

Hronika

SRBIN U BEČU OSUĐEN NA 19 GODINA ROBIJE! Čekićem brutalno udarao muškarca i ženu - razlog napada KRAJNJE BIZARAN

Hronika

DA LI JE OVAJ KEKIN ČOVEK BIO META pokušaja LIKVIDACIJE NA SENJAKU?! Evo kako je osujećen plan plaćenog ubice maskiranog u dostavljača

Region

DRAMA U TIVTU: Devojka (29) izbola muškarca, uhapšen i njen saučesnik

Hronika

Na današnji datum izvršene su ČETIRI LIKVIDACIJE: Recept zločina identičan, ubijeni kad su se najmanje nadali

Hronika

HAOS NA BANJICI! SUDAR 3 AUTOBUSA I 2 AUTOMOBILA: Dve saobraćajke na samo par metara u isto vreme, saobraćaj usporen