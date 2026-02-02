TAST I ZET U GARAŽI SKRIVALI KUTIJE SA 500.000 KOMADA PSIHOAKTIVNIH TABLETA: Isplivali novi detalji zaplene u Zemunu!

U velikoj akciji Uprave kriminalističke policije uhapšene su dve osobe G. Đ. (1965) i njegov zet M. I. (1984) zbog sumnje da su u garaži u Zemunu, skladištili oko 500.000 komada lekova "bensedin" i "rivotril", vredan oko 125.000 evra.

Lekovi koji su pronađeni u garaži ulice Antona Klemenčevića u Zemunu sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance. Kako smo već naveli, lekove koji su se nalazili u kutijama, zaplenjeni su od zeta i tasta koji su koristili tu prostoriju.

Psihoaktivni lekovi bili su, navodno, spremano za tržište Skandinavije. Po nalogu Višeg javnog tužilatva u Beogradu osumnjičenima je doređeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti saslušani u tužilaštvu.

Povodom ove velike akcije oglasio se i ministar policije Ivica Dačić koji je pohvalo rad svih koji su učestvovali u akciji.

- Reč je o jednoj drugoj vrsti droge, a to su tablete koje sadrže psihoaktivne supstance. Čak se i određene tablete koje se koriste bez recepta zloupotrebljavaju i koriste se u te svrhe. Ovde je zaplenjeno 500.000 tableta. Uhapšene su dve osobe, nastavljamo dalje sa radom - rekao je ministar policije Ivica Dačić za TV Pink.

Autor: A.A.