UHAPŠEN HRVAT KOJI JE TERORISAO BEOGRAĐANKU! Pretio, lupao na vrata pa joj izbušio gume! Ovako se branio na saslušanju

Beogradska policija uhapsila je G.A. , državljanina Hrvatske, zbog sumnje da je u maju prošle godine brutalno ugrozio sigurnost svoje bivše emotivne partnerke.

Nakon što je za njim raspisana potraga, on je identifikovan i priveden na teritoriji Srbije.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policijskim službenicima PS Zemun da donesu rešenje o zadržavanju osumnjičenog, kojem se na teret stavlja krivično delo ugrožavanje sigurnosti .

Pretnje telefonom, pa opsada stana

Incident koji je doveo do hapšenja dogodio se 16. maja 2025. godine. Prema navodima iz krivične prijave, G.A. je prvo putem telefona uputio ozbiljne pretnje svojoj bivšoj partnerki M.P. , a zatim je prešao sa reči na dela:

Osumnjičeni se pojavio ispred stana oštećene.

Izbušio je gume na njenom automobilu.

Udarao je u ulazna vrata zahtevajući od žene da mu otvori, što je kod nje izazvalo opravdan strah za sopstveni život i bezbednost.

Negirao krivicu na saslušanju

Prilikom saslušanja u prostorijama Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, okrivljeni državljanin Hrvatske izneo je svoju odbranu. On je negirao izvršenje krivičnog dela na način na koji je to opisano u prijavi.

Tužilaštvo traži pritvor zbog opasnosti od bekstva

Uprkos negiranju, javni tužilac je nadležnom sudu podneo predlog za određivanje pritvora iz dva ključna razloga:

Opasnost od bekstva (s obzirom na to da je strani državljanin).

Opasnost od ponavljanja dela u kratkom vremenskom periodu.

Dalja istraga će utvrditi sve okolnosti ovog slučaja, a oštećena će imati priliku da svedoči o pretrpljenom nasilju.

Autor: Jovana Nerić