AKTUELNO

Hronika

JEZIV PRIZOR NA MESTU TEŠKE NESREĆE KOD GORNJEG MILANOVCA: Direktan sudar u klisuri reke Despotovice

Izvor: RINA, Foto: RINA ||

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros u klisuri reke Despotovice.

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros u klisuri reke Despotovice na magistralnom putu između Čačka i Gornjeg Milanovca, gde su se direktno sudarila dva putnička vozila.

- U sudaru su učestvovali Fiat Stilo i još jedno putničko vozilo, a prema informacijama sa lica mesta ima povređenih. Ekipe Hitne pomoći nalaze se na terenu i pružaju medicinsku pomoć učesnicima nezgode - kazali su za RINU očevici.

Policija je izašla na mesto sudara i u toku je uviđaj, nakon kog će biti poznato više detalja o okolnostima pod kojima je došlo do nezgode.

Saobraćaj na ovoj deonici nije obustavljen, već se odvija usporeno uz naizmenično propuštanje vozila.

Autor: S.M.

#Gornji Milanovac

#Nesreća

#direktan sudar

#saobraćajka

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

Teška saobraćajka kod Ivanjice: Dva vozila završila van puta, preko jednog pala drva! Jeziv prizor (FOTO)

Hronika

STRAVIČAN FRONTALNI SUDAR KOD SVILAJNCA! Dva vozila se zakucala jedno u drugo, oba uništena do pola: Prizor na mestu nesreće je JEZIV

Hronika

DETALJI UDESA U ŽELEZNIKU: Obilazio kolonu, pa izazvao DIREKTAN SUDAR - Troje teško POVREĐENO

Hronika

STRAVIČNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD VLADIMIRACA: Sudarili se automobil i kamion - Ima MRTVIH

Hronika

TEŠKA NESREĆA KOD LOZNICE: Sudar više vozila, ima povređenih (VIDEO)

Hronika

SUDAR KOD BOGUTOVCA: Automobili skroz SMRSKANI, tri osobe povređene!