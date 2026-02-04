AKTUELNO

Hronika

Detalji FILMSKOG HAPŠENJA USRED RESTORANA: Pao 'podmladak' vračarskog klana! Reketirali pola Beograda, bacali bombe, pa NAPALI POLICIJU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: MUP Srbije, VJT ||

Spektakularna zajednička akcija UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu realizovana je juče, kada su specijalci pod punom opremom uleteli u poznati beogradski restoran na Zvezdari! Lisice su stavljene grupi koja je sejala strah po prestonici, a na čelu sa Aleksandrom A. zvanim Kravica.

Spektakularna akcija u utorak: Detalji hapšenja

Video: Foto/MUP Srbije

Dok su osumnjičeni sedeli za stolom, policija je munjevito reagovala. Uhapšeni su A. A. (30), A. B. (22), D. T. (19) i O. Đ. (22), a privedena su i četiri maloletnika.

Foto: MUP Srbije, VJT

Modus operandi: "Nudili zaštitu" uz bombe i srbosjeke Grupa se sumnjiči da je u dužem periodu, a naročito tokom poslednjih meseci, obilazila vlasnike kafića i restorana. Kravica im je nudio lažnu zaštitu od "vračarskog klana", a ko bi odbio reket, prolazio je kroz pakao:

- Paljenje lokala tokom prethodnih meseci.

- Bombaški napadi na objekte.

- Brutalna iznuda novca na mesečnom nivou.

- Pružili žestok otpor: Povređena dvojica policajaca!

Foto: MUP Srbije, VJT

Iako opkoljeni, pripadnici ove kriminalne grupe su tokom jučerašnjeg hapšenja pokazali neverovatnu drskost. Prilikom izvođenja iz ugostiteljskog objekta, pružili su aktivan otpor i fizički napali dvojicu službenika UKP-a, kojima su naneli povrede.

Jeziva simbolika: Hapšenje na mestu gde je "pao" Šarac

Neverovatna koincidencija ili drskost klana ogleda se u tome što su "vračarci" uhapšeni u istom restoranu gde je 2020. godine pripremana likvidacija Aleksandra Šarca.

Podsećamo, Šarac je tada sedeo sa starletom Tamarom Đurić, a ubijen je kasnije u TC "Ušće".

pročitajte još

Tri sestre skočile u smrt sa 9. sprata: Izvršile samoubistvo, a razlog je bizaran

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Šarac

#Vračarski klan

#Zvezdara

#aleksandar a kravica

#hapšenje juče

#hronika beograd

#iznuda

#podmladak klana

#reketiranje

#ukp

POVEZANE VESTI

Hronika

VELIKA AKCIJA HAPŠENJA VJT U BEOGRADU I POLICIJE: Otkrivene laboratorije za drogu, kriminalna grupa novac ulagala u stanove i skupe automobile

Hronika

HOROR! MUŠKARAC (57) UHAPŠEN U LEŠTANIMA ZBOG UBISTVA ŽENE: Veštačenjem povreda utvrđeno da je žrtva udavljena

Hronika

PRIPADNICI VRAČARSKOG KLANA UHAPŠENI ZBOG REKETIRANJA I PALJENJA: U restoranu u kom su im stavljene lisice ranije planirali ubistvo, uhapšen i vođa (V

Hronika

VELIKA AKCIJA HAPŠENJA U BEOGRADU: Pronađene bombe, puške, pištolji i municija!

Hronika

BEOGRADSKOM ADVOKATU U NOGU SASUO 6 HITACA I NESTAO: Evo ko je uhapšeni begunac u Atini! Pripadnik vračarskog klana tereti se za pokušaj ubistva

Hronika

UDARNO! UHAPŠEN INSPEKTOR KOJI JE VODIO ISTRAGU UBISTVA JELENE MARJANOVIĆ: Penzionisani policajac već bio hapšen, sporan bio i telefon pevačice