AKTUELNO

Hronika

PRIPADNICI VRAČARSKOG KLANA UHAPŠENI ZBOG REKETIRANJA I PALJENJA: U restoranu u kom su im stavljene lisice ranije planirali ubistvo, uhapšen i vođa (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Printscreen MUP RS ||

U velikoj akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako Kurir piše, zbog sumnje da je sa saučesnicima reketirao i palio lokale po centru Beograda uhapšen je jedan od istaknutih pripadnika takozvanog vračarskog klana, Aleksandar A., zvani Kravica.

Policajci, naoružani dugim cevima i u punoj opremi, uleteli su danas u jedan poznati restoran u Beogradu i uhapsili grupu osumnjičenu za izvršenje teških krivičnih dela.

Inače, pripadnicima takozvanog vračarskog klana koji je ogranak kavačkog klana, već se sudi u Specijalnom sudu u Beogradu i to zbog tri ubistva, pet pokušaja ubistava, ali i zbog izazivanja opšte opasnosti paljenjem automobila i lokala.

Video: Foto/MUP Srbije

- Upravo u restoranu u kom su danas uhapšeni osumnjičeni koji se dovode u vezu sa vračarskim klanom, pripadnici iste kriminalne grupe pre nekoliko godina, kako se sumnja, planirali su ubistvo Aleksandra Šarca. Prema optužnici po kojoj se već sudi Nikoli Vušoviću, Radoju Zviceru i ostalima, oni su tokom 2020. planirali da, dok sedi za stolom sa starletom Tamarom Đurić i njenim mužem Nikolom Kačarevićem, ubiju Aleksandra Šarca - otkriva izvor.

Video: Foto/MUP Srbije

Kako navodi, planiranje ubistva u restoranu u kom su danas uhapšeni osumnjičeni, nije im uspelo, ali je Šarac ubijen nekoliko meseci kasnije, u oktobru 2020. u Tržnom centru Ušće. Za njegovo ubistvo, sudi se pripadnicima ove kriminalne grupe.

Autor: A.A.

