Ovo je 'Vračarac' koji je danas uhapšen u Beogradu: Pripadnici UKP mu stavili lisice na ruke u restoranu

U velikoj akciji Uprave kriminalističke policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zbog sumnje da je sa saučesnicima reketirao vlasnike i palio ugostiteljske lokale u centru prestonice, uhapšen je jedan od istaknutih pripadnika takozvanog vračarskog klana, Aleksandar A., zvani Kravica.
Podsećanja radi, u koordinisanoj akciji državnih organa, pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP), po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su više osoba u jednom ugostiteljskom objektu na teritoriji prestonice, nezvanično saznaje Telegraf.
Osumnjičeni su lišeni slobode zbog sumnje da su učestvovali u podmetanju požara i paljenju ugostiteljskih lokala širom Beograda u cilju reketiranja.
Pripadnici su u objekat upali sa dugim cevima, potom su prisutne oborili na pod, pa su im stavili lisice na ruke.
Ko su "Vračarci"?
Ova grupa se u bezbednosnim krugovima tretira kao desna ruka kavačkog klana u Beogradu. Poznati su po surovoj disciplini i korišćenju najekstremnijih metoda za eliminaciju konkurencije i preuzimanje kontrole nad lukrativnim poslovima, uključujući obezbeđenje lokala i trgovinu narkoticima.
"Ovo hapšenje pokazuje da država nema nameru da dozvoli povratak na ulice metoda iz devedesetih, gde se poslovni prostor "čuva" benzinom i šibicama", navodi izvor blizak istrazi.
