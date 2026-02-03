AKTUELNO

Hronika

Ovo je 'Vračarac' koji je danas uhapšen u Beogradu: Pripadnici UKP mu stavili lisice na ruke u restoranu

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Foto/MUP Srbije ||

U velikoj akciji Uprave kriminalističke policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zbog sumnje da je sa saučesnicima reketirao vlasnike i palio ugostiteljske lokale u centru prestonice, uhapšen je jedan od istaknutih pripadnika takozvanog vračarskog klana, Aleksandar A., zvani Kravica.

Podsećanja radi, u koordinisanoj akciji državnih organa, pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP), po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su više osoba u jednom ugostiteljskom objektu na teritoriji prestonice, nezvanično saznaje Telegraf.

Osumnjičeni su lišeni slobode zbog sumnje da su učestvovali u podmetanju požara i paljenju ugostiteljskih lokala širom Beograda u cilju reketiranja.

Video: Foto/MUP Srbije

Pripadnici su u objekat upali sa dugim cevima, potom su prisutne oborili na pod, pa su im stavili lisice na ruke.

Ko su "Vračarci"?

Ova grupa se u bezbednosnim krugovima tretira kao desna ruka kavačkog klana u Beogradu. Poznati su po surovoj disciplini i korišćenju najekstremnijih metoda za eliminaciju konkurencije i preuzimanje kontrole nad lukrativnim poslovima, uključujući obezbeđenje lokala i trgovinu narkoticima.

Video: Foto/MUP Srbije

"Ovo hapšenje pokazuje da država nema nameru da dozvoli povratak na ulice metoda iz devedesetih, gde se poslovni prostor "čuva" benzinom i šibicama", navodi izvor blizak istrazi.

PRIPADNICI VRAČARSKOG KLANA UHAPŠENI ZBOG REKETIRANJA I PALJENJA: U restoranu u kom su im stavljene lisice ranije planirali ubistvo, uhapšen i vođa (V

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Hapšenje

#Restoran

#Vračarci

#ukp

