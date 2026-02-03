VELIKA AKCIJA UKP U POZNATOM RESTORANU U BEOGRADU: Pogledajte dramatičnu akciju hapšenja reketaša i piromana! (VIDEO)

U velikoj akciji Uprave krimilanističke policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je nekoliko lica u restoranu Babaroga.

Policija pod punom opremom upala u restoran i po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila osumnjičene.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Kako Kurir piše, u jednom poznatom restoranu u Beogradu danas je u akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno nekoliko pripadnika kriminalne grupe koja se sumnjiči za reketiranje i paljenje lokala po prestonici.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Podsetimo, tokom prethodnih meseci na meti napada bili su brojni ugostiteljski lokali u Beogradu.

Policija je danas upala u poznati restoran i naočigled gostiju uhapsila nekoliko osumnjičenih koji su sedeli za stolom i ručali.

- U lokal je upalo desetak policajaca pod punom opremom, odmah su krenuli ka stolu za kojim je sedela grupa muškaraca. Povikali su "policija", "lezi na pod", stavili im lisice i odveli ih - priča očevidac.

Foto/MUP Srbije Foto/MUP Srbije Foto/MUP Srbije Foto/MUP Srbije Previous Next

Autor: A.A.