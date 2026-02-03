VELIKA AKCIJA UKP U POZNATOM RESTORANU U BEOGRADU: Pogledajte dramatičnu akciju hapšenja reketaša i piromana! (VIDEO)

AKTUELNO

U velikoj akciji Uprave krimilanističke policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je nekoliko lica u restoranu Babaroga.

Policija pod punom opremom upala u restoran i po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila osumnjičene.

Kako Kurir piše, u jednom poznatom restoranu u Beogradu danas je u akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno nekoliko pripadnika kriminalne grupe koja se sumnjiči za reketiranje i paljenje lokala po prestonici.

Podsetimo, tokom prethodnih meseci na meti napada bili su brojni ugostiteljski lokali u Beogradu.

Policija je danas upala u poznati restoran i naočigled gostiju uhapsila nekoliko osumnjičenih koji su sedeli za stolom i ručali.

- U lokal je upalo desetak policajaca pod punom opremom, odmah su krenuli ka stolu za kojim je sedela grupa muškaraca. Povikali su "policija", "lezi na pod", stavili im lisice i odveli ih - priča očevidac.

