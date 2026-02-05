VUKAŠIN (20) ZAKUCAO NA VRATA, PA ZAPUCAO I PROMAŠIO! Evo ko je spasio život muškarcu na Čukarici - NOVI DETALJI POKUŠAJA UBISTVA

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je državljanin Crne Gore Vukašin M. (20) zbog postojanja osnova sumnje da je 30. januara 2026. godine u ulici Ratka Mitrovića, GO Čukarica, na podmukao način pokušao da liši života oštećenog D.S. i jer je neovlašćeno nosio pištolj sa pripadajućom municijom, za čije nabavljanje i držanje nije imao odobrenje nadležnog organa, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva

Osumnjičeni je iskoristio svoje pravo da ne iznosi odbranu, nakon čega je tužilaštvo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Vukašinu M. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, kao i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavljaju krivična dela "teško ubistvo u pokušaju" i "nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija".

Postoje osnovi sumnje da je Vukašin M. 30. januara krenuo sa adrese na kojoj neprijavljeno boravi, ponevši sa sobom torbu jedne firme za dostavu u kojoj je nosio pištolj, jaknu druge firme za dostavu, crnu kapu, platnenu masku za usta i crne rukavice, što je sve nabavio kako bi se maskirao, čime je iskazao posebnu lukavost i prevarno postupanje.

Taksi vozilom se potom odvezao do ulice Stojana Jankovića gde se u haustoru zgrade presvukao i obukao jaknu firme za dostavu, dok je pištolj, crnu kapu, platnenu masku za usta i crne rukavice ubacio u kesu koju je poneo sa sobom. Nakon toga je na putu do zgrade, gde neprijavljeno boravi oštećeni D.S, torbu za dostavu odbacio od sebe na nepoznatoj lokaciji, pa je dolaskom do stambene zgrade pozvonio na vrata stana moja mu je otvorio oštećeni, a Vukašin M. je iz kese izvadio pištolj i ispalio jedan projektil u pravcu D.S, koji tome nije mogao da se nada niti da pruži otpor, a kojom prilikom ga nije pogodio.

Lice koje se u tom trenutku nalazilo u stanu zajedno sa oštećenim uspelo je da zatvori i zaključa vrata stana, pre nego što bi osumnjičeni ispalio još neki projektil u pravcu D.S.

Autor: S.M.