LISICE NA RUKE USRED STANA! Pogledajte trenutak hapšenja mladića koji je zapalio auto u Zemunu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su L.M. (21) zbog sumnje da je bacio zapaljivu materiju na automobil koji je potpuno izgoreo.

Na snimku hapšenja koji je objavila policija vidi se munjevita akcija beogradskih inspektora. Pripadnici UKP-a upali su u stan osumnjičenog i savladali ga pre nego što je pružio bilo kakav otpor. Na snimku se jasno vidi trenutak kada policajci mladiću stavljaju lisice na ruke i odvode ga u službene prostorije.

Planirani napad u gluvo doba noći

Podsetimo, sumnja se da je L.M. sa još jednom osobom, za kojom policija i dalje intenzivno traga, 2. februara ove godine oko 03:22 časova ujutru izazvao haos na parkingu. Oni su u ulici Marije Bursać namerno izazvali požar na parkiranom vozilu, koje je u bukvalno nekoliko minuta u potpunosti izgorelo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova. On će, uz krivičnu prijavu za delo "izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu", biti priveden nadležnom tužilaštvu u Beogradu.

Autor: Dalibor Stankov

