PRVA FOTOGRAFIJA UBICE IZ NIŠA! Sačekao da Aleksandra odvede DETE u vrtić, pa je IZREŠETAO ispred kuće (FOTO)

Duško G. (56) uhapšen je nakon što je ubio Aleksandru Š. (44) u Nišu, pred njenom kućom.

On je sačekao da se Aleksandra Š. vrati kući nakon što je dete odvezla u školu, a onda sa strane suvozača, kroz zatvoren prozor u nju ispalio tri hica.

OVO JE UBIJENA ŽENA (44) KOJU JE NASRED ULICE UBIO KUM U NIŠU! Hladnokrvni napadač ispalio tri hitca u žrtvu, a potom je overio!?

Nesrećna žena je ispala iz automobila, a Duško G. se vratio da je overi.

Spekuliše se da su bili emotivni partneri, ali niko tačno ne može da potvrdi njihov odnos, kao ni razlog ovakvog zločina.

- On živi u istoj ulici, ne znam mnogo o njemu. Međutim, bio sam svedok njegovih pretnji upućenih stradaloj komšinici. Ne znam zbog čega, ali stalno joj je pretio. Čuo sam kako govori: "Pobiću vas sve, majku vam lopovsku" - ispričao je komšija za Informer.

Iako je pobegao, brzom akcijom policije Duško G. je uhapšen u selu Nozrini kod Aleksinca.

Autor: Iva Besarabić

