'KLEČAO JE SA RUKAMA IZA LEĐA' Ubio kumu, pa pokušao da pobegne, a onda ga je POLICIJA PRESRELA

Pripadnici niške policije raspoređeni u šest policijskih automobila i dve marice bili su tokom hapšenja!

A. Š. ubijena je jutros nasred ulice u Nišu, a njen osumnjičeni ubica, inače kum nakon velike policijske potrage uhapšen je u selu Nozrina kod Aleksinca!

- Krenuo sam kod komšije na ručak. Video sam neku gužvu, mnogo policijskih kola, koliko sma mogao da izbrojim bilo je šest patrola i dve marice. Jedan automobil kruševačkih tablica i jedan beli automobil niških registarskih oznaka, koji su bili okrenuti jedan prema drugom. Pored tog automobila čovek je klečao, ruke su mu bile iza leđa - kaže nam sagovornik Srba Trifunović, inače očevidac hapšenja osumnjičenog.

Posle sam od komšiluka saznao da je to čovek koji je počinio ubistvo u Nišu. Takođe, čuo sam da je nakon ubistva pobegao i došao tu u komšiluk kako bi ostavio svoj automobil i da je zvao brata iz Kruševca da dođe po njega. Čovek, koliko sam čuo, nije ni znao o čemu se radi. Policija ih je presrela i uhapsila osumnjičenog.

Ubistvo A. Š. dogodilo se jutros 6. februara oko 7.30 časova na raskrsnici Ulica Balačkih odreda i Stanoja Glavaša u Nišu, u blizini kuće nesrećne žene.

Prema poslednjim informacijama, ubica je u nesrećnu ženu ispalio tri hitca, a zatim i četvrti kako bi je overio.

Posle zločina je pobegao, a komšije i prolaznici su prijavili policiji pucnjavu. Uviđaj i dalje traje, a istragu povodom zločina vodi Više javno tužilaštvo u Nišu koje će svojomj detaljnom istragom utvrditi i motiv ubistva.

Autor: S.M.