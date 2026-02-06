PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA HOROR NA TAMIŠU: Skuterom krenuo u POKOLJ, pa pokušao da UBIJE trenera

Više javno tužilaštvo u Pančevu podiglo je danas, 6. februara 2026. godine, optužnicu protiv M. J. (30) iz Pančeva, kojom se tereti za pokušaj ubistva i izazivanje opšte opasnosti tokom incidenta koji je prošlog leta šokirao javnost.

Stravičan događaj odigrao se 12. avgusta 2025. godine oko 19 časova na gradskom keju, u trenutku kada je na reci Tamiš bio okupljen veći broj ljudi, uključujući i polaznike Kajak-kanu kluba „Tamiš“.

Talasima prevrnuo devetoro dece

Prema navodima optužnice, M. J. je upravljajući motornim skuterom razvio veliku brzinu, namerno stvarajući talase koji su doveli do prevrtanja nekoliko kanu čamaca. U tom trenutku, u vodi se našlo devetoro maloletnika, uzrasta od samo šest do 15 godina. Šestoro dece je tom prilikom zadobilo lake telesne povrede i pretrpelo veliki stres.

Pokušaj ubistva trenera

Nakon što je izazvao haos među decom, okrivljeni se tu nije zaustavio. Optužnica ga tereti da je pokušao da liši života trenera kluba, N. M. (43).

„Okrivljeni je u više navrata velikom brzinom usmeravao skuter direktno prema oštećenom, koji se prvo nalazio na gumenoj dasci, a potom i u vodi nakon što je oboren. Trener je od udaraca skutera zadobio telesne povrede“, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Tužilaštvo traži strogu kaznu i oduzimanje skutera

Više javno tužilaštvo predložilo je sudu da se M. J. oglasi krivim i kazni po zakonu, uz obavezu plaćanja troškova postupka. Takođe, zahteva se izricanje mere bezbednosti trajnog oduzimanja motornog skutera koji je korišćen kao sredstvo izvršenja krivičnog dela.

S obzirom na to da je za navedena dela zaprećena kazna zatvora preko 10 godina, kao i da su način izvršenja i težina posledica izazvali ogromno uznemirenje javnosti, tužilaštvo je predložilo da se okrivljenom produži pritvor kako ne bi došlo do ugrožavanja nesmetanog vođenja sudskog postupka.

Autor: S.M.