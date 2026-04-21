Gazio decu skuterom po Tamišu: Danas počinje suđenje za monstruozan napad, evo za šta se tereti optuženi (30)

U Višem sudu u Pančevu danas počinje suđenje M.J. (30), iz Pančeva, optuženom za izazivanje opšte opasnosti i pokušaj ubistva, nakon što je u avgustu prošle godine na Tamišu skuterom namerno naletao na decu kajakaše, ali i njihovog trenera koji je pokušao da ih zaštiti.

Podsetimo, Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu je, posle događaja koje je zgrozilo Srbiju, podiglo optužnicu za delo Izazazivanje opšte opasnosti. Međutim, posle protesta građana, slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo, koje je 6. febrauara ove godine podiglo optužnicu i to za dva krivična dela, osim izazivanja opšte opasnosti, i za pokušaj ubistva.

Događaj se odigrao 12. avgusta 2025. godine oko 19 časova na gradskom keju, u trenutku kada se na reci Tamiš nalazio veći broj ljudi, među kojima i mališani, polaznici Kajak-kanu kluba „Tamiš“.

Prema optužnici, M. J. je upravljajući motornim skuterom razvijao veliku brzinu i namerno stvarao talase, usled čega se prevrnulo više kanu čamaca. U vodi se tada našlo devetoro maloletnika, uzrasta od šest do 15 godina, a šestoro dece zadobilo je lake telesne povrede i pretrpelo snažan stres.

Nakon haosa koji je izazvao među decom, okrivljeni se nije zaustavio. Optužnica ga tereti da je pokušao da liši života trenera kluba, N. M. (43).

„Okrivljeni je u više navrata, velikom brzinom, usmeravao skuter direktno ka oštećenom, koji se najpre nalazio na gumenoj dasci, a potom i u vodi, nakon što je oboren. Tom prilikom trener je zadobio telesne povrede“, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Više javno tužilaštvo predložilo je sudu da M. J. proglasi krivim i kazni u skladu sa zakonom, uz obavezu plaćanja troškova postupka. Takođe je zatraženo izricanje mere bezbednosti trajnog oduzimanja motornog skutera koji je korišćen kao sredstvo izvršenja krivičnog dela.

S obzirom na to da je za navedena dela zaprećena kazna zatvora duža od 10 godina, kao i na način izvršenja i težinu posledica koje su izazvale ogromno uznemirenje javnosti, tužilaštvo je predložilo produženje pritvora kako bi se obezbedilo nesmetano vođenje postupka.

Autor: S.M.