UBIO KUMU, PA SAKRIO PIŠTOLJ; Sumnja se da se ubica pripremao za zločin i da ga je pažljivo isplanirao

Izvor: Alo

Osoba za koju se sumnja da je ubio Aleksandru Š. u Nišu je uhapšen, kao i njegovi pomagači, ali se za pištoljem kojim je izvršio ovo delo i dalje traga.

Duško G. (56) iz Niša koji se sumnjiči za ubistvo Aleksandre Š. (44) ispred njene kuće uhapšen je tokom bekstva, a tada su lisice na ruke stavljene i njegovom rođaku.

Duško G., osumnjičeni za jučerašnje ubistvo Aleksandre u Nišu, uhapšen je u selu Nozrina kod Aleksinca, tokom bekstva. Policija ga je u automobilu zatekla sa njegovim rođakom D.G. (61) iz Kruševca koji je takođe uhapšen, zbog sumnje da mu je pomagao nakon izvršenja krivičnog dela.

Policija nije pronašla pištolj iz kojeg je ubijena Aleksandra, što navodi na sumnju da se ubica pripremao za ovo krivično delo i da ga je pažljivo isplanirao.

Aleksandra Š. ubijena je ispred svoje kuće u ranim jutarnjim satima. Nju je ubica čekao, a po svemu sudeći znao je da ubijena žena u to vreme dolazi kući nakon što ostavi dete u vrtiću.

Za ovo ubistvo u Nišu uhapšeno je ukupno troje ljudi: Duško G (56), rođak D. G. (61) i Duškov prijatelj S.A. (60) koji se sumnjiči za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca jer, nakon što je izašao iz automobila Duška G., nije pozvao policiju.

Podsećamo, prvi suprug ubijene Aleksandre Š. u Nišu, Dejan Š. slučajno se razneo 2017. godine tempiranom bombom koja je bila na suvozačevom mestu njegovog automobila.

O motivima ovog ubistva se i dalje nagađa, a Informer.rs je preneo da je Duško G. zločin izvršio pod uticajem ideja da mu je žrtva “smestila” hapšenje.

Autor: S.M.

