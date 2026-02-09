DRAMA KOD RUME: Potraga za otmičarima Daniela Kajmakoskog, begunci opkoljeni u šumi! (FOTO/VIDEO)

Dramatična otmica poznatog pevača Daniela Kajmakoskog (43) podigla je na noge celokupan bezbednosni aparat Srbije. Dok policija intenzivno traga za dvojicom turskih državljana koji su nakon udesa pobegli u atare oko Rume, u akciju su uključene najelitnije jedinice MUP-a.

Pevač je, nakon davanja iskaza u policiji, na sigurnom sa svojom porodicom, dok se obruč oko otmičara steže.

Ko sve učestvuje u opsežnoj akciji?

Na terenu je angažovano više stotina pripadnika različitih službi kako bi se begunci locirali i sprečilo njihovo bekstvo iz zemlje:

UKP i SBPOK: Operativci koji su pratili sumnjivo vozilo od centra Beograda.

Žandarmerija i SAJ: Specijalne jedinice koje blokiraju širi rejon Rume i vrše fizičku pretragu nepristupačnog terena.

Granična policija: Pod pojačanom je uzbunom na svim prelazima.

Služba za specijalne istražne metode: Pruža tehničku podršku u lociranju putem savremenih uređaja.

Saobraćajna policija (Ruma): Patrola koja je direktno intervenisala i pokušala da zaustavi vozilo pre udesa.

Potera uz termoviziju i pse: Begunci u šumi kod Rume



Otmičari su Kajmakoskog držali pod pretnjom pištoljem, zahtevajući otkup od 20.000 evra. Nakon udesa kod isključenja za Rumu, iskoristili su mrak i pobegli u polja. Policija trenutno koristi:

Službene pse obučene za traganje na otvorenom prostoru.

Termovizijsku opremu (dronove i ručne kamere) koja detektuje toplotu tela u mraku.

Hronologija drame: Otmica u centru Beograda

Otmica je počela oko 00:50 časova u Karađorđevoj ulici u Beogradu. Turski državljani su žrtvi pretili smrću porodice, tvrdeći da su saučesnici već ispred njegovog stana. Usledila je filmska potera preko Novog Beograda do autoputa, gde su otmičari izgubili kontrolu nad vozilom marke "Volvo" i udarili u bankinu.

Kajmakoski je pronađen u slupanom vozilu vezanih ruku. Iako je fizički nepovređen, bio je vidno potresen tokom davanja iskaza.

Oglasio se PR tim: „Daniel je pokazao veliku hrabrost“



Iz PR tima Daniela Kajmakoskog potvrdili su da je pevač na sigurnom:

„Daniel je dobro i sada je kod kuće sa porodicom. Prema onome što smo čuli, veoma smireno i hrabro se suočio sa kidnaperima. Sada mu je potreban mir i u interesu istrage neće davati izjave. Hvala svima koji brinu.“

Više javno tužilaštvo u Beogradu rukovodi istragom i naložilo je hitno prikupljanje svih dokaza radi hapšenja počinilaca.

Autor: Dalibor Stankov