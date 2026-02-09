KRVAVO KUMSTVO ŠOKIRALO SRBIJU: Venčao ih, pa je IZREŠETAO! Razlog koji je naveo u policiji ledi krv u žilama!

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Nišu odredio je pritvor do 30 dana Dušku G. (55), osumnjičenom za svirepo ubistvo svoje kume Aleksandre Š. (43).

Odluka je doneta na predlog Višeg javnog tužilaštva, čime je otpočeta zvanična faza krivičnog postupka za jedno od najbrutalnijih ubistava u ovom gradu u poslednjih nekoliko godina.

S obzirom na to da je Duško G. nakon zločina pokušao da pobegne ka Aleksincu, gde ga je čekao brat, sud smatra da bi na slobodi ponovo pokušao da postane nedostupan organima gonjenja.



Za delo "teško ubistvo" zaprećena je kazna zatvora preko deset godina (do doživotne robije), a sam način izvršenja - pred svedocima i u stambenom naselju- duboko je uznemirio građane Niša.

Ubio je nakon povratka iz vrtića

Istraga je precizirala kretanje osumnjičenog kobnog 6. februara. Duško G. je tačno znao rutu svoje kume. Sačekao ju je u Ulici Babičkog odreda, ispred kuće njene majke, u trenutku kada se vraćala nakon što je dete odvela u obdanište.

Dok se nalazio u vozilu svog prijatelja D. G., osumnjičeni je potegao oružje i ispalio najmanje tri hica u nesrećnu ženu dok je još bila u automobilu. Iako je pokušao da zametne trag uz pomoć brata iz Kruševca, policijska blokada ga je presekla na putu ka Aleksincu.

Tragična simbolika kumstva

Javnost je i dalje u šoku zbog činjenice da je ubica bio čovek od najvećeg poverenja porodice.



Duško G. je bio venčani kum Aleksandri i njenom suprugu Dejanu Šarkoviću. Dejan je stradao pre devet godina u bizarnoj nesreći prilikom slučajnog aktiviranja eksploziva, a devet godina kasnije, čovek koji im je svedočio na venčanju presudio je njegovoj udovici.

Istraga se nastavlja saslušanjem svedoka i veštačenjem mobilnih telefona kako bi se potvrdilo da li je brat iz Kruševca svesno učestvovao u organizaciji bekstva ili je naknadno uvučen u zločin.



Prema najnovijim nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni Duško G. (56) nije ubio Aleksandru zbog duga, već zbog teške paranoje i fiks-ideje koja ga je progonila.

Izvori bliski istrazi navode da Duško G. pati od određenih psihičkih paranoičnih poremećaja. On je, navodno, godinama bio opsednut smrću Aleksandrinog supruga Dejana, koji je 2017. godine raznet bombom. Duško je umislio jeziv scenario - bio je ubeđen da je Aleksandra direktno odgovorna za smrt svog muža i da je on sledeći na njenoj „listi za odstrel“. Verovao je da će ga ona ubiti, te je odlučio da je „preduhitri“.

Autor: D.Bošković