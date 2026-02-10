AKTUELNO

Uhapšen vozač kamiona zbog krijumčarenja 10 stranih državljana, uhvaćen na graničnom prelazu Šid

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE, pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske stanice u Šidu, uhapsili su M. Đ. (37) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Policija je na Graničnom prelazu Šid, pregledom teretnog kamiona kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla osam turskih i dva kineska državljanina koji su bili sakriveni u priključnom delu vozila. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Autor: S.M.

