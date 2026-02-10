ĆERKA RADOJA ZVICERA POZIRA U BESNOJ MAŠINI! Vođi kavačkog klana danas zaplenjen 'brabus' od pola miliona evra - evo kako se Iva baškarila u njemu (FOTO)

U današnjoj velikoj akciji crnogorske policije, u potrazi za Radojem Zvicerom, pretreseno je više vila i objekata u Kotoru i na Obali Đuraševića, koja koriste vođa kavačkog klana i njegova supruga Tamara Zvicer.

Među mnogo luksuznih automobila pronađenih u Zvicerovoj garaži, ističe se vozilo marke "brabus", čija je vrednost procenjena na pola miliona evra.

Inače, Radojeva i Tamarina ćerka Iva je ne tako davno pozirala u toj "besnoj mašini" i te fotografije objavila na društvenim mrežama.

Na slikama se vidi sav luksuz koji nudi skupoceni "brabus".

Podsetimo, pored "brabusa", policija je zaplenila još tri automobila i 17.000 evra.

- Službenici Uprave policije danas su izveli koordinisanu plansku aktivnost na području Kotora – naselje Kavač, i na području Tivta, sa ciljem pronalaska međunarodno traženih lica, kao i stvari i predmeta koji potiču iz krivičnih dela, odnosno čije je poreklo sumnjivo - navodi se u policijskom saopštenju.

Dodaje se da je u izvođenju ove operativne aktivnosti učestvovalo više od 100 policijskih službenika.

Autor: A.A.