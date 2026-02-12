Tragedija u centru Zrenjanina: Vozač taksija dobio infarkt tokom vožnje i udario u banderu

AKTUELNO

U Ulici Nikole Pašića u širem centru Zrenjanina danas se dogodila saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom.

Prema nezvaničnim informacijama, vozač taksija je preminuo tokom vožnje usled srčanog udara.

Nakon što je vozaču iznenada pozlilo, on je izgubio kontrolu nad vozilom i sudario se sa dva putnička automobila, nakon čega je vozilo udarilo u banderu pored puta.

Lekarska ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na mesto nesreće, ali je dežurni lekar mogao samo da konstatuje smrt taksiste.

Ulica Nikole Pašića bila je privremeno zatvorena za saobraćaj dok je trajao uviđaj. U sudaru sa ostalim vozilima, prema trenutnim podacima, nije bilo drugih teže povređenih lica.

Autor: Dalibor Stankov

