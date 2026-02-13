Puškom komšiji razneo grudi, pa otišao kod zubara: Ljubisav tvrdi da je ubijeni hteo da ga hipnotiše

Ljubisav Trifunović (83) iz svrljiškog sela Pirkovac optužen da je 28. avgusta prošle godine ubio svog komšiju Jovana Mijajlovića (80), danas je pred Višim sudom u Nišu negirao zločin, a tragediju predstavio kao nesrećni slučaj.

Priznao je da je Jovanovo telo traktorom oterao u drugo selo i sakrio ga u šumi kao i da sa njim nije razgovarao četiri decenije. Tvrdio je da ga je pokojni čovek potkradao, ali i da je na njega bacao crnu magiju pa čak pokušao i da ga hipnotiše.

Ljubisav Trifunović je bez ikakvih emocija, biranim rečima opisao događaj koji je njegovog komšiju Jovana Mijajlovića koštao života.

- Obilazio sam svoju njivu sa puškom u ruci kako bih je zaštitio od najezde štetočina. Cev puške je bila okrenuta ka zemlji, u neutralnom položaju. Ugledao sam Jovana kako čupa travu u svojoj bašti koja se graniči sa mojom njivom. S obzirom na to da sa njim nisam u dobrim odnosima, sam pogled na njega mi je podigao tenziju. Prišao sam mu da bih ga pitao šta zna o mom novčaniku koji mi je jula prošle godine nestao iz kuće, jer sam sumnjao da je on kradljivac. Takođe, hteo sam da mu stavim do znanja da dobro znam šta radi, jer se bavio magijskim poslovima iz oblasti hipnoze i psihokinetike. On je smatrao da ja to ne vidim, a ja sam sve to znao – opisao je Trifunović svoje postupke neposredno pre zločina.

Objasnio je da je Jovan ustao i krenuo ka njemu te da su se našli na međi.

- Obratio sam mu se rečima: ''Gospodine, šta je bilo sa novčanikom?'' On mi je odgovorio: ''Kakav novčanik, kakav vrag?!'' Istovremeno je uhvatio pušku desnom rukom koja mu je bila u rukavici, pokušao sam da mu je istrgnem, ali je on dohvatio i levom pa smo se rvali oko oružja. U jednom trenutku došlo je do opaljenja i oštećeni (kako je Ljubisav sve vreme nazivao žrtvu), je pao na leđa, smrt je nastupila posle tri, četiri sekunde – nastavio je Ljubisav.

Priznao je da je imao nameru da sakrije komšijino telo, a da zatim pobegne iz Srbije.

- Došao sam do njive traktorom i natovario telo oštećenog kako bih ga sakrio i dobio na vremenu da napustim Srbiju. Odbacio sam ga u šumi u ataru sela Labukovo. Sutradan sam otišao kod zubara u Niš, ali je policija sve rešila za 24 sata i uhapsila me. Smaram da se ovo ne bi desilo da se oštećeni nije hvatao za pušku. Moram da kažem da sam sa njim imao problema da li zato što je bio bolestan od kleptomanije, čudno se ponašao, kada bismo se sreli kleo je, plakao, bacao se na zenlju i molio se Bogu – govorio je pred sudom Trifunović.

Na pitanje sudije Valentine Miladinović Pešić otkud mu puška koju je držao u nelegalnom posedu, objasnio je da je navodno pušku na gradilištu našao još pre dvadeset godina, te da ga je municijom snabdevao njegov prijatelj lovac.

Negirao je da je sa porodicom žrtve bio u lošim odnosima, čak je kazao da je Jovanovom sinu Dragiši pozajmljivao novac. Međutim, Dragiša je u svom svedočenju odbacio ove navode kao neistinite.

Tužilac Jelena Papović Miladinović u optužnici je navela da je Trifunović iz lovačke puške za koju nije imao dozvolu, nakon razgovora ispalio u Jovana jedan hitac u grudni koš, što je dovelo do rascepa grudnog dela aorte i povrede pluća i srca te da je nakon zločina telo traktorom transportovao u blizini Labukova gde ga je sakrio.

Ukoliko bude osuđen Trifunoviću preti kazna zatvora od pet do 15 godina koliko je propisano za ubistvo, ali ga tužilaštvo goni i za neovlašćeno držanje i nošenje oružja za šta bi mogao da dobije još od jedne do osam godina.

Sudija Valentina Miladinović Pešić nastavak suđenja je zakazala za 13. mart kada će biti ispitani veštaci psihijatrijske, sudsko medicinske struke te specijalista za balistiku.

Autor: S.M.