ODLOŽENO SUĐENJE ZA SRMT DEČAKA NA ZLATIBORU: Troje okrivljeno za propuste u radu nakon tragedije u hotelu

Nastavak glavnog pretresa pred Višim sudom u UžicuVesni Krička, Goranu Avramoviću (67) i Nikoli Smiljaniću (49), optuženima da su odgovorni za smrt šestogodišnjeg dečaka iz Beograda u bazenu jednog zlatiborskog hotela, odloženo je za mart.

Suđenje je odloženo jer je optužena Vesna Krička otkazala punomoćja svojim advokatima. Ona je angažovala novog advokata, ali zbog prethodnih obaveza nije mogao da prisustvuje suđenju.

Dečak se utopio u bazenu u hotelu na Zlatibor 1. oktobra 2024. godine, oko 21 čas. Ova strašna tragedija se dogodila u dečijem bazenu čija je dubina 24 cm i kada ga je u jednom momentu za dno bazena „prikovala“ vakuum pumpa. U pratnji dečaka je bila njegova baka, koja je tada bila na drugom kraju bazena. Povike žene su čuli prisutni u bazenu za odrasle, koji su odmah pritrčali i pokušali da izvade dete i jedva ga odvojili od dna bazena. Odmah je došla i hitna pomoć, ali, nažalost, mogli su samo da konstatuju smrt deteta.

U to vreme na bazenu nisu bili spasioci, a obdukcija je potvrdila da je smrt dečaka nastupila usled utapanja.

Odmah su uhapšeni Goran Avramović, kao odogovorno lice preduzeća koje vršilo održavanje bazena, a zatim i Nikola Smiljanić, koji je menadžer hotela, kao i Vesna Krička, koja je direktorka hotela u kome se utopio šestogodišnji dečak. Njima se na teret stavlja krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti.

Do sada je održano više ročišta.

Autor: S.M.