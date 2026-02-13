VELIKA AKCIJA MUP-A ŠIROM SRBIJE: Raskrinkani šverceri, u stanovima i kolima krili robu od 6 miliona – od lažnih parfema do lekova za estetsku hirurgiju!

U koordinisanoj akciji na suzbijanju sive ekonomije, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijskih službenika odseka za suzbijanje privrednog kriminala policijskih uprava u Nišu, Pirotu, Pančevu i Vranju, a po nalogu osnovnih javnih tužilaštava u ovim gradovima, protiv četiri osobe biće podnete krivične prijave.

Postoji osnov sumnje da su ova lica u dužem vremenskom periodu vršila krivična dela nedozvoljena trgovina, neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga i nedozvoljeno skladištenje robe.

Krivične prijave u redovnom postupku za navedena krivična dela biće podnete protiv:

- D. Đ. (2004) iz Niša,

- D. N. (1978) iz Pirota,

- V. N. (1988) iz Pančeva,

- I. M. (2003) iz Preševa.

Prilikom pretresa stanova, drugih prostorija i automobila koje koriste osumnjičeni, policijski službenici pronašli su veću količinu falsifikovanih parfema, odeće, etiketa, medicinskih sredstava i lekova za estetsku hirurgiju namenjenih prodaji na crnom tržištu. Ukupna vrednost zaplenjene robe procenjuje se na oko šest miliona dinara.

Autor: Dalibor Stankov