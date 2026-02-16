AKO PREPOZNAJETE MUŠKARCA SA FOTOGRAFIJE JAVITE SE POLICIJI: Lagao penzionerke i uzimao im novac, sumnja se da ima mnogo obmanutih

I. L. (68) uhapšen u saradnji MUP i Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su I. L. (1958) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio sedam krivičnih dela prevara.

Sumnja se da se on, u Novom Beogradu i Zemunu, starijim ženskim osobama koje je sretao na ulici predstavljao kao bivši kolega, govorio im da preko veza u PIO fondu može da pomogne da im se isplati razlika u penziji ili uveća penzija i zauzvrat im tražio da mu daju novac, što su one i učinile.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.

Sumnja se da je veći broj građana oštećen na ovaj ili sličan način, pa policija poziva oštećene koji osumnjičenog prepoznaju sa fotografije da se jave u najbližu policijsku stanicu ili Dežurnoj službi PS Novi Beograd na brojeve telefona: 011/311-05-91 i 011/2797914.

Autor: Jovana Nerić