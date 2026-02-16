AKTUELNO

EVO GDE SE KRIO DRUGI UHAPŠENI ZA UBISTVO MMA BORCA! Marko dve godine bio u bekstvu, njegov saučesnik 'pao' u Španiji (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: Printscreen YouTube, MUP Srbije ||

Daničić i Gačević, podsetimo, sumnjiče se da su u noći između 24. i 25. Februara 2024. na Dorćolu ubili Saviĉa, koji je bio reprezentativac Srbije

U zajedničkoj akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu kako Kurir saznaje, večeras je uhapšen Marko Daničić, koji se sumnjiči da je pre dve godine učestvovao u ubistvu MMA borca Stefana Savića.

Kako Kurir piše, Daničić je uhapšen u Beogradu.

Podsetimo, njegov saučesnik Vasilije Gačević (25) nedavno je uhapšen u Španiji.

Detalji ubistva

Gačević se trenutno nalazi u pritvoru u Španiji i očekuje se njegovo izručenje Srbiji, gde će odgovarati za teško ubistvo.

U noći između 24. i 25. februara 2024. godine u Dunavskoj ulici na Dorćolu u Beogradu došlo je do stravičnog ubistva MMA borca Stefana Savića.

Naime, dvojica osumnjičenih Vasilije Gačević i Marko Daničić su ga, nakon svađe sa Savićem, jurili ulicom, a zatim zverski 19. puta izboli nožem. Kada je Savić pao na trotoar ispred jedne firme nasilnicu su, kako se i moglo videti na snimcima sa nadzorne kamere, nastavili da ga šutiraju rukama i nogama, kao i da ga ubadaju nožem.

- Nakon uviđaja utvrđeno je da su se osumnjičene ubice nakon izvršenja krivičnog dela presvukle u jednom štek-stanu i da su nakon toga pobegle - podseća sagovornik i dodaje da se od tada osumnjičeni Gačević i Daničić nalaze na međunarodnoj Interpol poternici Srbije.

Autor: D.Bošković

