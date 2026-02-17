AKTUELNO

HAPŠENJE U NIŠU! Mladić sa maloletnikom krao po parfimerijama i prodavnicama tehnike

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Andrija Vukelić ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, rasvetlili su tri krađe i po nalogu Osnovnog јavnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su I. A. (26), zbog postoјanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

Takođe, po nalogu Višeg јavnog tužilaštva u Nišu, zbog sumnje da јe izvršio ista krivična dela, biće podneta krivična priјava i protiv јednog petnaestogodišeg mladića.

Njih dvoјica se sumnjiče da su, u prethodnom periodu, iz dve prodavnice kozmetike i јedne prodavnice tehničke robe u Nišu, ukrali 12 parfema i dva mobilna telefona, čime su, kako se sumnja, vlasnicima pričinili štetu od oko 188.000 dinara.

Osumnjičenom I. A. јe, po nalogu Osnovnog јavnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, dok će protiv petnaestogodišnjaka krivična priјava biti podneta u redovnom postupku.

