MOGAO JE DA NAS ISPRAŠI! Isplivale nove 'Skaj' poruke Belivukovog klana: Vukićević pucao u Ritopeku, a evo šta mu je presudilo!

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje klanu Veljka Belivuka, a sudnicom su odjeknuli jezivi snimci glasovnih poruka sa aplikacije "Skaj".

Poruke koje su razmenjivali članovi grupe 14. oktobra 2020. godine otkrivaju brutalne detalje otmice i likvidacije Lazara Vukićevića u kući strave u Ritopeku. Dok su okrivljeni-saradnici potvrđivali svoje glasove, javnost je saznala kako je žrtva pokušala da se odbrani pištoljem, ali i kako su planirali zamku za Aleksandra Šarca. Detalje potresnih audio-snimaka pročitajte u nastavku:

Glasovne poruke su, prema navodima iz optužnice, optuženi razmenjivali 14. oktobra 2020. godine, na dan otmice i ubistva Lazara Vukićevića. Iako su poruke puštene i juče, odbrana je insistirala da se one ponovo izvedu radi detaljnijeg izjašnjavanja.

U sudnici su bili prisutni i okrivljeni-saradnici Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević. Prema optužnici, Vukićević je namamljen preko telefona otetog Mileta Radulovića Kapetana. Belivuk i Miljković su mu iz Crne Gore servirali priču da je Belivuk (nadimak na Skaju "Soprano") navodno otet i da Vukićević treba da dođe da ga muči.

"Mogao je da nas ispraši"

Najpre su puštene poruke za koje je Srđan Lalić potvrdio da ih je on slao. U njima se navodi da je Vukićević, po dolasku u Ritopek, imao pištolj i da je uspeo da opali jedan metak.

"Imali smo sreće, mogao je da nas ispraši", čuje se u jednoj od poruka u kojoj Lalić opisuje kako su skočili na žrtvu čim su videli oružje.

U jednoj od najpotresnijih poruka, čiji je autor Lalić, opisuje se stanje žrtve nakon brutalnog prebijanja:

"Strašne batine je tu dobio, on je tu već pao, bio je u strašnom šoku, posle nije kukao, nije se opirao mnogo", potvrdio je Lalić svoj glas u sudnici.

Planirali dve likvidacije u istom danu

Audio-zapisi su otkrili da je klan istog dana pokušao da namami i Aleksandra Šarca na identičan način. Šarac je, međutim, tada bio oprezan i odustao je od dolaska, ali je ubijen kasnije tog meseca u TC Ušće.

Takođe, u porukama koje su navodno slala braća Budimir, pominje se da su informacije curile i iz policije. "Papić je već pustio priču da je Soprano otet", glasila je jedna od poruka, sugerišući da se u policijskim krugovima već tada pričalo o "nestanku" Belivuka.

Suđenje se nastavlja sutra, a pripadnici grupe optuženi su za ukupno sedam brutalnih ubistava, trgovinu drogom, otmice i silovanje.

Autor: Dalibor Stankov