AKTUELNO

Hronika

UKRAO IGUMANU 200.000 DINARA TOKOM LITURGIJE: Pančevac "pao" zbog krađe

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su B. Ž. (1960) iz Inđije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

On se sumnjiči da je krajem jula prošle godine, tokom služenja liturgije u manastiru Vojlovica, provalio vrata igumanove sobe i otuđio novac u iznosu od 200.000 dinara. Pretresom kuće u Inđiji koju osumnjičeni koristi, policija je pronašla predmete za koje se sumnja da su korišćeni prilikom izvršenja ovog krivičnog dela. B. Ž. je određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: S.M.

#Inđija

#Krađa

#Krivično delo

#MUP

#Pančevo

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠEN PLJAČKAŠ (35) IZ LAZAREVCA: Uz pretnju pištoljem iz kladionice ukrao 50.000 dinara

Hronika

NASILNIK NAPAO ŽENU I ĆERKU! Hapšenje u Prijepolju zbog nasilja u porodici: Pretio im, pa nasrnuo na suprugu!

Politika

UPUTIO PRETNJE SMRĆU PREDSEDNIKU VUČIĆU NA ULICI: Policija uhapsila muškarca (44) iz Prijepolja

Hronika

PLJAČKAO CRKVE! UHAPŠEN LOPOV IZ OKOLINE KRAGUJEVCA: Sumnja se da je iz dve svetinje odneo 50.000 dinara!

Hronika

DOLIJAO LOPOV IZ RUME! Provalio u market i opustošio radnju: Nakon hapšenja policija mu tokom pretresa našla i DROGU

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC (29) NAKON UŽASA NA TAMIŠU KOD PANČEVA: Skuterom prošao kroz grupu dece, određen mu pritvor - Oglasio se MUP