U BURETU KRIO VIŠE OD 13 KILOGRAMA NARKOTIKA: Podignuta optužnica protiv muškarca iz Beograda

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Ilustracija: Tanjug/Andrija Vukelić, Tanjug/Tara Radovanović ||

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Pante Z. (42) zbog postojanja opravdane sumnje da je u dvorištu porodične kuće 1. decembra 2025. godine neovlašćeno, radi prodaje, držao ukupno oko 13 kilograma različitih vrsta narkotika.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu radi donošenja odluke o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Tužilaštvo je sudu predložilo da okrivljenom produži pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

Postoji opravdana sumnja da je Panta Z. neovlašćeno, radi prodaje, u dvorištu porodične kuće, u buretu zakopanom u zemlji, držao ukupno 9.855,95 grama supstance koja sadrži heroin, 968,86 grama supstance u kojoj je detektovano prisustvo supstanci heroin, kofein i paracetamol i 2.493,19 grama supstance kokain.

Pronađena je i digitalna vagica, kao i aparat za vakumiranje na kojima je detektovano prisustvo supstance kokain, heroin i paracetamol za koje se sumnja da su korišćene pri razmeravanju i pakovanju opojne droge za prodaju, kao i 511,15 grama supstance kofein i paracetamol za koju se sumnja da je korišćena za uvećanje mase pri pakovanju.

Autor: Iva Besarabić

#Droga

#Policija

#Zatvor

#narkotici

#optužnica

