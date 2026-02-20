Miljković piše pisma tužiocu, Belivuk suđenje poredi sa fudbalom: Pušten na slobodu još jedan pripadnik grupe

Suđenje Veljku Belivuku i njegovom navodnom kriminalnom klanu nastavljeno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu iznošenjem primedbi i prepoznavanjem glasova iz poruka koje su poslate na kriptovanoj aplikaciji "Skaj". Danas, je takođe, ponovo zatraženo izuzeće glavnog javnog tu7ioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića i postupajućih tužilaca Saše Ivanića i Zorana Babića.

Zahtev za izuzeće ponovo je podneo drugookrivljeni Marko Miljković.

- Protiv tužilaca sam podneo i krivičnu prijavu Posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal, a sve u vezi sa načinom na koji su prikupljeni dokazi sa "Skaj" aplikacije - rekao je Miljković.

Naime, u sudu je, tokom dva glavna pretresa pušteno 206 glasovnih poruka za koje tužilaštvo navodi da su povezana sa otmicom i ubistvom Lazara Vukićevića.

U njima se čuje da je Vukićević otet, da je izvukao pištolj kada je dovezen u kuću u Ritopeku, a potom savladan, prebijan, da su mu pluća punjena vodom pomoću creva i da je, naposletku ubijen. Kako je rekao okrivljeni saradnik Srđan Lalić, iz Beograda su poruke slali on, Miloš i Marko Budimir, vlasnik kuće u Ritopeku Vlade Draganić i Dejan. Tešić, dok su Veljko Belivuk i Marko Miljković bili u Crnoj Gori, gde su navodno ubili Damira Hodžića i Adisa Spahića.

Okrivljeni saradnik i tužilaštvo tvde i da su oteli Mila Radulovića Kapetana, sa njegovog "Skaj" telefona slali poruke da je Veljko Belivuk otet i da Lazar Vukićević dođe da ga muči i tako namamili Vukićevića, a da su potom i Kapetana ubili.

Opis svega čuje se u samim porukama, a poslata je i selfi fotografija Belivuka i Miljkovića, za koju oni tvde da je fotošopirana i da osobe na fotografiji ne liče na njih.

Više okrivljenih tražilo je da se svakom ponaosob puste sve poruke kako bi tačno rekli da li prepoznaju neki glas ili ne, što je sudija odbila i navedeno je da mogu da izdvoje poruke na koje žele da se izjasne. Tako su dana u sudnici ponovo puštane poruek u vezi sa ubistvom Vukićevićal, razmenjene na dan otmice i ubistva - 14. oktobra 2020. godine.

- Braćo, sve je u redu, vezan je. Imao je prangiju, džukela. Toliko smo ga tukli da ne može da priča. Inače, da vam kažem da je Lazi bio zaboden jarbol u du*e, gurnuli smo mu dršku od metle sa balistolom i u bu*u. Sada ćemo mi malo da uđemo da sednemo, razmišljam se da li da idemo sada ili ujutru odavde, pa ćemo kada uđemo unutra da vam se javimo malo, da vam pišemo i da se smejemo malo. Sve u svemu, dobro je prošlo, treba da slavimo današnji dan kao... Pa kao novi rođendan jer, brate, sva sreća pa je Tajson udario u vrata jer je vozilo bilo visoko i nije mogao da uđe u garažu, pa je ovaj izašao napolje. Da je ušao u garažu pobio bi nas kao zečeve, brate - poslao je, navodno, Miloš Budimir u grupu u kojoj su komunicirali.

Okrivljeni saradnik Srđan Lalić rekao je da na ovim glasovnim porukama prepoznaje glasove optužene braće Miloša i Marka Budimira, dok su oni, ali i ostali okrivljeni naveli da nisu u pitanju njihovi glasovi i da ih ne prepoznaju.

Budimir navodno šalje i da "nisu u kosti, ali su u pluća", objašnjavajući da su Vukićevića davili vodom iz creva, da se Vukićević "davio u plićaku", dok sa naloga koji je navodno koristio vlasnik kuće u Ritopeku Vlade Draganić rekao da je Lazar Vukićević bio unakažen, nije znao gde se nalazi, kao i da ga nije trebalo ispitivati i da se "mogu uzeti neke pare".

U porukama koje je vođama poslao, prema rečima orkivljenog saradnika vlasnik kuće strave u Ritopeku, optuženi Vlade Draganić čuje se: "Bio je unakažen, ne zna gde se nalazi. Nije znao ni kako se zove, a ne nešto da kaže. Trebao je malo da ga opusti, sve bi nam rekao".

Posle puštanja glasovnih poruka za koje su okrivljeni saradnici izjavili da su ih razmenjivali okrivljeni, okrivljeni su redom izlazili za sudsku govornicu i govorili da glasovi nisu njihovi i da ih ne prepoznaju.

- Smatram da ovo nije fudbalska utakmica i da ne bi trebalo da pobedi onaj ko više puta nešto kaže. Da je fudbalska utakmica, pobedili bismo mi. Ovde ni tužilac, ni mi ne možemo da kažemo ko je, može samo sudski veštak - rekao je Veljko Belivuk.

Marko Miljković ponovo traži izuzeće tužilaca

Pošto su poruke preslušane, Marko Miljković se javio za reč i zatražio izuzeće tužilaca.

- Podnosim zahtev za izuzeće glavnog tužioca Mladena Nenadića, kao i tužilaca Zorana Babića i Saše Ivanića jer su izvršili krivično delo na taj način su prikrivali unošenje zlonamernog softvera u elektronske uređaje građana Srbije i tako svesno zloupotrebili položaj. Postoji osnov sumnje da su svesno izvršili krivično delo tako što su znali da je zlonamerni softver ubačen u uređaje koji su korišćeni na teritoriji Srbije. Neovlašćeno postupanje tužilaca proizilazi iz toga što nije postojala dozvola nadležnog organa Republike Srbije, niti zahtev za međunarodnu pravnu pomoć - rekao je okrivljeni Miljković.

On je dodao da "traži da se on dostavi Vrhovnoj tužiteljki Zagorki Dolovac uz tri presude inostranih sudova u odnosu na "Skaj" koje je danas dostavio sudskom veću.

Kako je naveo, iz presude suda u Cirihu proizilazi da je u elektronske uređaje unet "malver" putem kog je omogućen tajni nadzor nad uređajima i da su tako prikupljani podaci sa "Skaja", dok tužioci tvrde da je reč o podacima koji su zadržani i tako otkriveni na sreveru, a ne

presretani u realnom vremenu.

- Podnosim i krivičnu prijavu protiv tužilaca Posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal, pa neka oni odluče. Ovakvim postupcima

tužilaca onemogućeno nam je pravo na pravično suđenje - rekao je Miljković.

Prvookrivljeni Veljko Belivuk nadovezao se na njegove reči i rekao da se pridružuej zahtevu, ističući da "ne bi bio čovek da se ne priključi".

Postupajući tužilac Saša Ivanić predložio je da sudsko veće zahtev odbije, ističući da je postupak međunarodne pravne pomoći sproveden potpuno zakonito. Tužilac je istakao i da je Miljković najavio da će na svakom suđenju da podnosi zahtev za izuzeće, te da su ti zahtevi usmereni na odugovlačenje sudskog postupka.

Čim je tužilac završio izlaganje, Miljković je ponovo zatražio da izađe za govornicu.

- Nisam rekao da ću da podnosim na svakom pretresu, već da ću da ću svaki dan da tražim od tužioca Nenadića, odnosno radnim danima jer vikendom neće da mi nose poštu. Predstavili su nam lažno dokaze iz Francuske i zato podnosim i krivičnu prijavu - odgovorio je Miljković.

Na jednom od prethodnih suđenja istaknuto je da Marko Miljković svakodnevno iz pritvoera piše pisma tužiocima. On se na kratko danas osvrnuo i na deo sadržine pisama i rekao da je "tužiocu Nenadiću već predložio da njega i Ivanića predlože za svedoke u Francuskoj da tamo obrazlože svoj stav da je reč o zadržanim podacima na serveru, pa će tamo da padnu svi predmeti".

- Pisao sam Nenadiću da ću da potpišem sve njihove neistine iz optužnice ako postoji papir da su organi Srbije tražili od Francuske da preduzme bilo kakvu radnju. Skaj je pribavljen na merama koje u Srbiji ne samo da ne postoje, na protiv, predstavljaju krivično delo. Tužilac pokušava da nam podvali - nastavio je Miljković i najavio da će pismo da pošalje i sudiji Apelacionog suda koji je radio naučni rad na temu Skaja.

Grek pušten u kućni pritvor

Okrivljeni Vladimir Grek danas je pušten iz pritvora i ta mera mu je zamenjena blažom merom zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor, odnosno kućnim pritvorom sa nanogvicom. U pritvoru je bio nešto više od pet godina.

Nastavak suđenja zakazan je za 9. mart, kada bi u sudnici trebalo da budu izvedeni dokazi sa kriptovane aplikacije "Skaj" u vezi sa ubistvom Zdravka Radojevića.

