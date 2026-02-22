AKTUELNO

OBISTINILE SE CRNE SLUTNJE! Pronađena tela ribolovaca kod Leskovca

Izvor: telegraf, Foto: Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE ||

Ronioci Žandarmerije pronašli su tela dvoјice ribolovaca u јezeru Barјe kod Leskovca.

Nakon tri dana potrage, tela ribolovaca pronađena su u јezeru Barјe, na dubini od 35 metara, piše "RTS".

U potrazi su učestvovali pripadnici Sektora za vanredne situacije.

Nestanak prijavljen pre dva danaPodsetimo, leskovačka policija intenzivno traga za dvojicom muškaraca (38) i (47) čiji je nestanak prijavljen 20.februara oko 15 sati nakon što se nisu javljali porodicama na telefon.

Prema nezvaničnim informacijama, nestali muškarci su otišli na vikendicu, a kako se nisu javljali na telefone svojim porodicama prijavljen je njihov nestanak, te je policija odmah krenula u potragu.

Ovo je nestao Stefan Krstić (38).

Autor: S.M.

