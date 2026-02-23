KOBNA GREŠKA IZAZVALA STRAVIČNU SMRT? Novi detalji požara na Voždovcu: Aleksandar (55) IZGOREO U STANU, lekari nisu mogli ništa da učine

U požaru koji je u noći između subote i nedelje izbio u Ulici Vladimira Tomanovića na Voždovcu, život je izgubio pedesetšestogodišnji Aleksandar J.

Njegovo telo pronađeno je u stanu oko sat vremena nakon ponoći, nakon što su vatrogasci lokalizovali požar.

Požar je izbio oko 00.30 časova, kada su stanari osetili miris paljevine i primetili dim iz stana na četvrtom spratu. Na lice mesta stigli su vatrogasci, policija i Hitna pomoć, a stanari su evakuisani zbog dima.

Prema navodima komšija, Aleksandar J. je živeo sam.

Uzrok požara biće utvrđen istragom i veštačenjem.

Prema navodima stanara, postoji sumnja da je požar izazvan cigaretom. Oni navode da je nastradali bio pušač i da postoji mogućnost da je zaspao sa upaljenom cigaretom, nakon čega je došlo do zapaljenja nameštaja ili posteljine.

Vatrogasci su sprečili širenje požara na susedne stanove. Lekari Hitne pomoći konstatovali su smrt muškarca. Nekolicini stanara ukazana je pomoć zbog udisanja dima.

Telo je preneto na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije. Policija utvrđuje okolnosti događaja.

Autor: Jovana Nerić