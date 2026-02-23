AKTUELNO

JEZIV PRIZOR NA AUTO-PUTU KOD SMEDEREVA! Kamion sleteo s puta, pogledajte kako izgleda izvlačenje teretnjaka (video)

Izvor: Kurir, Foto: RINA ||

Saobraćaj otežan kod petlje Smederevo-Kovin, u toku izvlačenje teretnjaka, srećom, nema stradalih

Prava drama odigrala se danas na uključenju na auto-put kod petlje Smederevo-Kovin, gde je veliki kamion sleteo sa kolovoza i završio van puta. Zbog ove nezgode stvorene su ogromne gužve, a saobraćaj se odvija otežano i usporeno.

Prema prvim informacijama, kamion je iz za sada neutvrđenih razloga sleteo sa puta prilikom uključenja na auto-put. Tačne okolnosti pod kojima je došlo do nezgode biće poznate nakon uviđaja, ali ono što je najvažnije, u ovom incidentu nema stradalih.

Na lice mesta brzo su stigle ekipe policije koje obezbeđuju teren i regulišu saobraćaj. U toku je zahtevna akcija izvlačenja teretnog vozila, zbog čega je saobraćaj dodatno usporen.

Vozači koji se kreću ovom deonicom javljaju da su kolone vozila kilometarske, a zadržavanja traju duže nego inače. Posebno je otežano uključenje na auto-put, gde se formirao čep zbog prisustva mehanizacije i šlep-službi koje pokušavaju da pomere kamion sa bankine.

- Gužva je ogromna, stoji se skoro u mestu. Policija preusmerava vozila i reguliše prolaz, ali sve ide veoma sporo - kaže jedan od vozača koji se zatekao na licu mesta.

Autor: D.Bošković

