MUP kontrolisao više od 90.000 vozila: Otkriveno preko 40.000 prekršaja za deset dan

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije tokom centralne akcije pojačane kontrole saobraćaja koja je na teritoriji Srbije sprovedena od 13. do 22. februara 2026. godine, kontrolisali su 92.214 vozila i otkrili 41.434 saobraćajna prekršaja.

Zbog prekoračenja dozvoljene brzine sankcionisana su 22.493 vozača što ukazuje da je svaki četvrti kontrolisani vozač upravljao vozilom brzinom veće od propisane. Zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisano je 4.360 vozača i putnika. Iz saobraćaja je isključeno 1.907 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, od kojih je 300 zadržano u službenim prostorijama jer su imali više od 1,20 promila alkohola u organizmu. Takođe, zadržano je 87 vozača koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom ukazuje da je neprilagođena brzina i dalje najčešći uticajni faktor nastanka saobraćajnih nezgoda imajući u vidu da je gotovo polovina saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima upravo posledica neprilagođene brzine i apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i odgovornim ponašanjem doprinesu većoj bezbednosti na putevima.

Autor: S.M.