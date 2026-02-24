OGLASIO SE MAŠINOVOĐA O NESREĆI U RAKOVICI U KOJOJ JE POGINULA SANJA (30): Potrebno je određeno vreme za zaustavljenje, dogodi se da...

Mašinovođa koji je upravljao vozom izjavio je da je ženu primetio na svega tri metra razdaljine, te da zbog mase vozila i kratkog puta kočenja udarac nije mogao da izbegne.

Beogradsko naselje Rakovica utihnulo je u subotu, 21. februara, kada je u stravičnoj železničkoj nesreći ugašen život tridesetogodišnje Sanje V.

"Stave slušalice i prelaze pružni prelaz"

Miša Radivojević, mašinovođa kaže da od same pruge zavisi daljina vida, te da se pruge razlikuju po brzini. Dodaje i da postoji dosta divljih prelaza, a ljudi uglavnom i ne obraćaju pažnju na voz.

- Obično se desi da ljudi u zadnjoj sekundi primete voz. Nekoliko puta se dešavalo da uopšte ne gledaju a prelaze preko pruge. Voz nekad ima i do 2.000 tona i teško ga je zaustaviti. Potrebno je određeno vreme za zaustavljenje. Mašinovođe konstatno prate put. Dogodi se da posle krivine čovek izađe direktno ispred lokomotive. Bitno je da pešaci obrate pažnju. Stave slušalice i prelaze pružni prelaz, uopšte ne obraćaju pažnju.

Radivojević tvrdi da su mašinovođe uvek unapred obaveštene o kvaru na pružnim prelazima, te da je propisano da se pre samog prelaza vozilo zaustavi i prođe minimalnom brzinom.

Kada se desi ovakva nesreća, mašinovođa iste sekunde biva smenjen, a kako pravila nalažu, ide se i kod psihologa:

- Mašinovođa sam određuje kada će se vratiti na posao. Svakako da ovakve tragedije ostavljaju velike posledice.

Nesreća u Rakovici nažalost nije jedini zabeleženi slučaj poslednjih dana. Naime, samo dan ranije, 20. februara, voz koji je pošao iz Subotice za Beograd centar, na pruzi između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca, naleteo je na nepoznatu ženu.

Tragičnu vest potvrdio je i dr Zoran Krulj, portparol novosadskog Zavod za urgentnu medicinu, kada je rekao da je lekarska ekipa intervenisala po prvom prioritetu, ali su nažalost, mogli samo da konstatuju smrt ženske osobe nepoznatog identiteta i godišta.

Autor: D.Bošković