'PESMA O SMRTI' I DATUM MASAKRA: Poznati detalji stravične objave đaka iz Zemuna, roditelji u strahu

Panika u jednoj OŠ u Zemunu dobila je novu, dramatičnu dimenziju.

Prema najnovijim saznanjima, četrnaestogodišnji učenik (14) ove škole objavio je na svom Instagram profilu jezivu objavu pod naslovom „Pesma o smrti“, uz eksplicitno navođenje datuma 3. mart 2026. godine.

Slučaj pred Višim javnim tužilaštvom

Zbog ozbiljnosti situacije i direktne pretnje po bezbednost učenika i zaposlenih, o svemu je obavešteno Više javno tužilaštvo u Beogradu - Odeljenje za maloletnike.

Tužilaštvo će, u saradnji sa policijom i školskim timom za borbu protiv nasilja, proceniti stepen društvene opasnosti i doneti odluku o daljim koracima prema četrnaestogodišnjaku.

„Pesma o smrti“ i raniji incidenti

Iako je sporna objava ubrzo uklonjena sa društvenih mreža, roditelji su uspeli da sačuvaju dokaze koji su preplavili viber grupe i izazvali masovnu zabrinutost. Roditelji ističu da se ne radi o „dečjoj šali“, već o kulminaciji problematičnog ponašanja: Pesma koja glorifikuje smrt uz jasno istaknut datum 3.3.2026.

Navodi o ranijem maltretiranju vršnjaka, uključujući i upotrebu elektrošokera.

Roditelji kritikuju odluku škole da se učenik vrati u ustanovu radi polaganja kontrolnog zadatka, čak i uz pratnju policije, smatrajući to „direktnim ugrožavanjem psihičkog mira ostale dece“.

„Ne šaljemo decu u školu do daljnjeg“

Ispred ove škole u Zemunu i danas je primetno prisustvo policije, a atmosfera je napeta. Savet roditelja je uputio zvaničan zahtev direktorki škole, tražeći hitno izjašnjenje o tome zašto su mere zaštite do sada bile blage i kakav je plan za kritični datum, 3. mart.

„Mi smo kao roditelji u stalnom strahu od tragedije koja nam se desila 2023. godine. Činjenica da dete od 14 godina piše o smrti i stavlja datum je alarm koji država ne sme da ignoriše“, navodi se u dopisu roditelja.

Šta sledi?

Očekuje se da u narednim satima prosvetna inspekcija izvrši vanredni nadzor u školi kako bi se utvrdilo da li je uprava postupala po protokolu o zaštiti učenika od nasilja. Takođe, Centar za socijalni rad će izvršiti opservaciju porodice i samog dečaka kako bi se utvrdili uzroci ovakvog ponašanja.

Autor: Pink.rs