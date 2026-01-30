Uhapšen prevarant iz Zemuna: Lagao ljude da prikuplja novac za lečenje teško obolele dece

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu lišili su slobode M. K. (65) zbog sumnje da je, koristeći ljudsku humanost i empatiju, opljačkao starije sugrađane u Zemunu.

Prema saopštenju policije, M. K. se sumnjiči za krivično delo teška krađa. On je, kako se navodi, razradio perfidan plan: dolazio je na vrata građana predstavljajući se kao aktivista udruženja koje prikuplja novčanu pomoć za lečenje teško obolele dece.

Meta njegovog napada bio je stariji bračni par iz Zemuna koji ga je, verujući da učestvuje u plemenitoj akciji, pustio u svoj dom. Iskoristivši njihovu nepažnju i poverenje, osumnjičeni je iz stana uspeo da otuđi veću sumu novca, nakon čega se udalji u nepoznatom pravcu.

Određeno zadržavanje

Brzom reakcijom beogradske policije, osumnjičeni je identifikovan i priveden.

"Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati", potvrđeno je iz MUP-a.

On će, uz odgovarajuću krivičnu prijavu, biti sproveden u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu na dalju nadležnost i saslušanje.

