TRAGEDIJA U NOVOM PAZARU: Otac (69) ubio sina (21) motkom – mladić preminuo u bolnici!

U Novom Pazaru došlo je do tragičnog incidenta u porodici – muškarac M.P. (69) osumnjičen je za nasilje u porodici sa smrtnim ishodom.

Prema nezvaničnim informacijama, u decembru prošle godine, M.P. je nakon sukoba udario svog sina (21) motkom više puta.

Mladić je od zadobijenih povreda preminuo nekoliko dana kasnije u bolnici u Kragujevcu.

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru naložilo je sprovođenje istrage protiv osumnjičenog, a Viši sud u Novom Pazaru razmatra predlog za određivanje pritvora.

