POTERA ZA DEJANOM VUKSANOVIĆEM! Pretukli radnika benzinske pumpe i pobegli, kamere snimile sve

Nakon napada na radnika benzinske pumpe na Novom Beogradu, policija traga za Dejanom Vuksanovićem i muškarcem koji je bio sa njim.

Kako se navodi, Dejan Vuksanović je došao na benzinsku pumpu gde se posvađao sa radnikom iste, a onda je došlo do fizičkog obračuna.

Naime, iz automobila koji pripada Vuksanoviću je izašao muškarac koji je udario radnika, nakon čega su pobegli sa pumpe.

Čitav indicent je snimila nadzorna kamera, prenosi Telegraf.

Podsetimo, Dejan Vuksanović u poslednje vreme bio je u centru pažnje javnosti jer je svojim automobilom na uglu Ustaničke ulice i Bulevara Kralja Aleksandra teško povredio pešaka, jer je ranjen u kafiću u kuli West 65, kao i jer ga je iz taksija na Senjaku izvuklo više osoba koje su ga pretukle.

Takođe, u junu prošle godine je prijavio policiji da ga je, dok je vozio automobil, sve vreme pratio muškarac na skuteru. Naveo je da mu je vozač sve vreme bio za petama, te da je vozio paralelno uz njega i otvoreno ga zastraživao.

Autor: D.Bošković

