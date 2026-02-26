AKTUELNO

TUKLI GA CELU NOĆ, JEZIVO ZLOSTAVLJALI I SVE SNIMALI! Trojica muškaraca iz Debeljače optužena za jezivo ubistvo: Otkriveni UZNEMIRUJUĆI detalje zločina!

Optuženima se na teret stavlja teško ubistvo, za šta je predviđena kazna zatvora od najmanje deset godina ili doživotna kazna. Postupak protiv maloletnog saučesnika je razdvojen i trenutno je u fazi glavnog pretresa pred većem za maloletnike.

Više javno tužilaštvo u Pančevu je podiglo optužnicu Višem sudu u Pančevu protiv okrivljenih N.V. (30), M.J. (23) i M.Đ. (46), svi iz Debeljače, zbog postojanja opravdane sumnje da su sa maloletnikom rođenog 2008. godine, a protiv kojeg je postupak razdvojen, u kući u Debeljači, u ul. Lenjinova, na svirep način ubili Jozefa K.

Foto: Pink.rs

U optužnici se navodi da je oštećeni dana 28.septembra 2025. godine u periodu od 21.00 čas do 1.00 čas narednog dana zadobio veliki broj telesnih povreda usled višestrukih udaraca rukama, nogama i različitih predmeta, pri čemu je bio i vezan, u više navrata je gubio svest, a u analni otvor mu je gurana plastična cev i kopriva, što je snimljeno mobilnim telefonom, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Foto: Pink.rs

Okrivljenima se stavlja na teret da su kao saizvršioci izvršili krivično delo teško ubistvo za koje je propisana kazna zatvora od najmanje deset godina ili kazna doživotnog zatvora.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud okrivljenima produži pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponovili krivično delo, kao i zato što im se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju preko deset godina, a način izvršenja i težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Foto: Pink.rs

Takođe, Više javno tužilaštvo u Pančevu je dana 26.11.2025. godine podnelo predlog za izricanje krivične sankcije Višem sudu u Pančevu prema maloletniku zbog istog krivičnog dela. Maloletnik se nalazi u pritvoru, a postupak je u fazi glavnog pretresa pred većem za maloletnike.

