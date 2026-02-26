TUKLI GA CELU NOĆ, JEZIVO ZLOSTAVLJALI I SVE SNIMALI! Trojica muškaraca iz Debeljače optužena za jezivo ubistvo: Otkriveni UZNEMIRUJUĆI detalje zločina!

Optuženima se na teret stavlja teško ubistvo, za šta je predviđena kazna zatvora od najmanje deset godina ili doživotna kazna. Postupak protiv maloletnog saučesnika je razdvojen i trenutno je u fazi glavnog pretresa pred većem za maloletnike.

Više javno tužilaštvo u Pančevu je podiglo optužnicu Višem sudu u Pančevu protiv okrivljenih N.V. (30), M.J. (23) i M.Đ. (46), svi iz Debeljače, zbog postojanja opravdane sumnje da su sa maloletnikom rođenog 2008. godine, a protiv kojeg je postupak razdvojen, u kući u Debeljači, u ul. Lenjinova, na svirep način ubili Jozefa K.

U optužnici se navodi da je oštećeni dana 28.septembra 2025. godine u periodu od 21.00 čas do 1.00 čas narednog dana zadobio veliki broj telesnih povreda usled višestrukih udaraca rukama, nogama i različitih predmeta, pri čemu je bio i vezan, u više navrata je gubio svest, a u analni otvor mu je gurana plastična cev i kopriva, što je snimljeno mobilnim telefonom, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Okrivljenima se stavlja na teret da su kao saizvršioci izvršili krivično delo teško ubistvo za koje je propisana kazna zatvora od najmanje deset godina ili kazna doživotnog zatvora.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud okrivljenima produži pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponovili krivično delo, kao i zato što im se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju preko deset godina, a način izvršenja i težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Takođe, Više javno tužilaštvo u Pančevu je dana 26.11.2025. godine podnelo predlog za izricanje krivične sankcije Višem sudu u Pančevu prema maloletniku zbog istog krivičnog dela. Maloletnik se nalazi u pritvoru, a postupak je u fazi glavnog pretresa pred većem za maloletnike.

Autor: Jovana Nerić