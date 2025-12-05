MONSTRUMU IZ MOSTARA PRETI 45 GODINA ROBIJE: Upucao je devojku u toaletu restorana, a traže da se PUSTI NA SLOBODU

Anis Kalajdžić (33) iz Mostara, osumnjičen za teško ubistvo svoje bivše devojke Aldine Jahić iz Kalesije, nedavno je promenio branioca, a za zločin koj mu se stavlja na teret preti mu zatvorska kazna od 45 godina
Anis Kalajdžić (33) iz Mostara, osumnjičen za teško ubistvo svoje bivše devojke Aldine Jahić iz Kalesije, nedavno je promenio branioca.
Nakon hapšenja, zastupao ga je advokat po službenoj dužnosti Nermin Dizdar, ali ga sada brani mostarski advokat Ibro Bulić. Kako Raport saznaje, postojala je inicijativa porodice da se angažuje poznati advokat, ali je ona na kraju odustala od te ideje.
jednomjesečni pritvor Kalajdžiću, koji se tereti za teško ubistvo žene, kao i za neovlašćeno nabavljanje, posedovanje ili prodaju oružja ili bitnih delova za oružje.
Prema istrazi, Kalajdžić je prvo brutalno pretukao Jahić, a zatim ju je ubio hicem u glavu iz nezakonito nabavljenog pištolja.
S obzirom na težinu i surovost krivičnog dela, Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona priprema predlog za produženje pritvora za još dva meseca. Tužioci, kako se saznaje, već imaju ključne dokaze i izjave svedoka, pa se očekuje da bi uskoro mogla biti podignuta optužnica.
Kalajdžić i dalje insistira na tome da se brani sa slobode, što je ponovio i tokom ročišta, ali pravosudni organi odbacuju ovu mogućnost. Za krivično delo koje mu se stavlja na teret, preti mu kazna do 45 godina zatvora.
Upucao bivšu devojku u toaletu restorana
Prema do sada prikupljenim dokazima, 16. novembra, oko 18 časova, na autobuskoj stanici na Trgu Ivana Krndelje u Mostaru, nakon što je prethodno ilegalno nabavio pištolj, Kalajdžić je sačekao Aldinu Jahić ispred fitnes centra.
Prišao joj je i udario je više puta u glavu i grudi, dok je ona pokušavala da se brani rukama, nakon čega je osumnjičena izvadila oružje.
U strahu za svoj život, Jahić je potrčala prema hotelu i molila prolaznike da pozovu policiju jer je muškarac pratio i pretio joj oružjem. Sklonila se u restoran i sama pozvala policiju.
Osumnjičeni ju je pronašao u toaletu restorana i, dok je pokušavala ponovo da pozove pomoć, ispalio joj je hitac u glavu, nanevši joj smrtonosne povrede od kojih je preminula na licu mesta.
Autor: D.Bošković