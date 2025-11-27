AKTUELNO

MONSTRUM KOJI JE UBIO LEPU ALDINU U MOSTARU DOVEDEN NA SUD: Evo šta je rekao nakon što je devojci PUCAO U GLAVU! Odgovorio na dva pitanja

Izvor: Pink.rs/Nezavisne novine, Foto: Foto/Društvene mreže, Pink.rs/R. Lazarević ||

Anis Kalajdžić (33) iz Mostara, osumnjičen za teško ubistvo Aldine Jahić (33) danas je doveden u Opštinski sud u Mostaru.

On je doveden u sud radi izjašnjenja o krivici za drugi postupak koji se protiv njega vodi pred ovim sudom.

Optužen je da je počinio produženo krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Njega je u januaru ove godine za to prijavila jedna devojka iz Mostara, a nakon provedene istrage, Tužilaštvo HNK je podiglo optužnicu koju je Opštinski sud u Mostaru potvrdio u cijelosti 15.maja.

U pratnji advokata, Nermina Dizdara, Kalajdžić se pred sudijom za prethodno saslušanje, Elmom Brčić-Rožajac izjasnio da nije kriv za delo koje mu se stavlja na teret.

Tvrdio je da je razumeo optužnicu, i da je dobrog zdravstvenog stanja.

Prethodno je postupajuća tužitelj Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Nataša Zlomislić izjavila da odustaje od krivičnog naloga za izricanje uslovne presude.

Praktično, tužilac je povukao predlog da se Kalajdžiću izrekne predložena uslovna presuda, s obzirom na to da se, navela je, optuženi Kalajdžić osnovano sumnjiči da je počinio više teških krivičnih dela zbog čega mu je određen pritvor.

Navela je da u cijelosti ostaje kod potvrđene optužnice. Odbrana je istakla da odluku o tome ostavlja sudu. Na kraju, Sud je prihvatio prijedlog Tužilaštva HNK.

Kalajdžić je, podsećamo, iz pištolja u nedelju, 16.novembra oko 18 sati ubio Aldinu Jahić.

Uz krivično delo teško ubistvo ženske osobe na teret mu se stavlja da je u počinio i krivično delo neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih delova za oružje.

Autor: Iva Besarabić

#Bosna i Hercegovina

#Mostar

#Policija

#Sud

#Ubistvo

#aldina

