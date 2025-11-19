Ubica Aldine Jahić želi na slobodu: Izrešetao je u tolaetu - uprkos zapomaganju niko nije reagovao

AKTUELNO

Jutros je održano ročište za određivanje pritvora prema Anisu Kalajdžiću (33), zbog ubistva Aldine Jahić (32).

Njemu se na teret stavlja, kako su potvrdili iz Tužilaštva, da je 16. novembra oko 18.00 sati, na autobuskoj stanici u Mostaru na trgu Ivana Krndelja bb, nakon što je prethodno nabavio pištolj na ilegalan način i kojeg je kod sebe neovlašćeno posedovao, ispred fitness centra sačekao Aldinu Jahić (32) koja je tu trenirala.

Tu joj je prišao i više puta udarao u predelu glave i grudi od čega se ona branila držeći ruke ispred sebe.

- U jednom trenutku on je izvadio pištolj, nakon čega je oštećena zbog straha za vlastiti život potrčala u pravcu hotela „T..“, na trgu Ivana Krndelja bb u Mostaru, bojeći se za svoju sigurnost, građanima prolaznicima preplašeno govorila da zovu policiju jer je muškarac prati i preti joj pištoljem, da bi potom ušla u restoran „B..“ i telefonom pozvala policiju, za koje vreme je osumnjičeni došao i oštećenu pronašao u toaletu dok je ona ponovno pokušavala pozivati u pomoć, pa joj je osumnjičeni prišao i pucajući iz pištolja u pravcu glave zadao joj smrtonosne rane od kojih je oštećena preminula na licu mesta - naveli su iz Tužilaštva.

