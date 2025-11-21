'METAK LETI DAVNO PRE NEGO ŠTO JE ISPALJEN' Objavljena PESMA posvećena Aldini koju je fudbalski sudija ubio u Mostaru, stihovi ježe do koske! (FOTO)

Fedor Marjanović, prijatelj Aldine Jahić koju je brutalno ubio nekadašnji fudbalski sudija Anis Kalajdžić u Mostaru, objavio je pesmu posvećenu nesrećnoj devojci.

Podsetimo, osumnjičenom Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara se na teret stavlja, kako su potvrdili iz Tužilaštva HNK, da je 16. novembra oko 18 sati, na autobusnoj stanici u Mostaru na trgu Ivana Krndelja bb, nakon što je prethodno nabavio pištolj na ilegalan način i kojeg je kod sebe neovlašteno posedovao, ispred fitnes centra sačekao oštećenu Aldinu Jahić (32) koja je tu trenirala.

Tu joj je prišao i više puta udarao u predelu glave i grudi od čega se ona branila držeći ruke ispred sebe.

- U jednom trenutku on je izvadio pištolj, nakon čega je oštećena zbog straha za vlastiti život potrčala u pravcu jednog hotela na trgu Ivana Krndelja bb u Mostaru, bojeći se za svoju sigurnost. Ona je građanima i prolaznicima preplašeno govorila da zovu policiju jer je muškarac prati i preti joj pištoljem, da bi potom ušla u restoran i mobilnim telefonom pozvala policiju. Za to vreme je osumnjičeni došao i oštećenu pronašao u toaletu dok je ona ponovno pokušavala pozivati pomoć, pa joj je osumnjičeni prišao i upucao je iz pištolja u pravcu glave, tada joj je zadao smrtonosne povrede, od kojih je oštećena preminula na licu mesta - naveli su iz Tužilaštva HNK.

Autor: Jovana Nerić