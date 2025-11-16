AKTUELNO

Region

SIN POZNATOG FUDBALERA I SUDIJA UBIO DEVOJKU! Jurio je po ulici da joj presudi: Nezapamćen užas u Mostaru

Izvor: Pink.rs/Avaz/Crna hronika, Foto: Tanjug AP/Darko Bandić, Tanjug AP/Almir Alić ||

Ubistvo koje se večeras desilo u Mostaru je ponovo šokirao javnost.

Kako je već objavljeno, ubistvo se dogodilo u objektu domaćeg lanca brze hrane, a nakon što je devojka pokušala da pobegne od napadača i zatraži pomoć.

Uhapšen nakon ubistva

Muškarac je nakon ubistva uhapšen.

Prema još uvek nezvaničnim informacijama medija, uhapšeni muškarac je 33-godišnji Anis K, fudbalski sudija Prve lige Federacije BiH. Vecernji.ba saznaje da je reč o sinu slavnog Veležova fudbalera Avde.

Zvanična potvrda identiteta osumnjičenog očekuje se nakon što policija i tužilaštvo završe prve korake istrage.

Ubijena devojka iz Kalesije

Istražitelji prikupljaju izjave svedoka, proveravaju snimke nadzornih kamera iz okolnih objekata i analiziraju tragove s mesta zločina.

On je ubio devojku A.J. iz Kalesije, a koja je radila u Mostaru.

Motiv ovog zločina još nije poznat.

Istražitelji su na licu mesta i obavljaju uviđaj.

Autor: Iva Besarabić

#Devojka

#Hitna pomoć

#Mostar

#Policija

#Ubistvo

#Zločin

POVEZANE VESTI

Region

HOROR U MOSTARU! Muškarac ubio devojku na Trgu: Očajna bežala od njega sa autobuske stanice, utrčala u kafanu, on je sustigao i UPUCAO

Region

UŽAS U MOSTARU: Preminula devojčica koja je pala sa šestog sprata zgrade, poznato i gde je bila majka

Region

SUSTIGAO JE U LOKALU PA JOJ PUCAO U GLAVU! Detalji jezivog zločina koji je potresao Mostar: Nesrećna devojka uspela da pozove policiju, ali nije umakl

Hronika

HOROR U RAKOVICI: Sin nožem napao majku - žena završila u Urgentnom, napadač u bekstvu!

Hronika

ZLOČIN U BORČI - Ubistvo na Zrenjaninskom putu

Region

Pucnjava u Mostaru! Žena pogođena u stomak, oglasila se policija