SUSTIGAO JE U LOKALU PA JOJ PUCAO U GLAVU! Detalji jezivog zločina koji je potresao Mostar: Nesrećna devojka uspela da pozove policiju, ali nije umakla monstrumu

Jedna ženska osoba ubijena je večeras u Mostaru.

Kako prenose mediji, ubistvo se dogodilo na trgu Ivana Krndelja, u domaćem lancu brze hrane, kada je muškarac pucao devojci u glavu, a trenutno se obavlja uviđaj.

Kako je kazala Ilijana Miloš, portparolka Uprave policije MUP-a HNK, više informacija će biti poznato naknadno.

Kako je objavio Avaz, devojka je navodno bežala sa Autobuske stanice i uletela u ugostiteljski objekat tražeći pomoć.

Prema rečima očevidaca, uspela je da pozove i policiju, međutim, muškarac je sustigao i usmrtio pucnjem iz pištolja.

Muškarac je brzo uhapšen.

Autor: Iva Besarabić