AKTUELNO

Region

SUSTIGAO JE U LOKALU PA JOJ PUCAO U GLAVU! Detalji jezivog zločina koji je potresao Mostar: Nesrećna devojka uspela da pozove policiju, ali nije umakla monstrumu

Izvor: Pink.rs/Avaz/Crna hronika, Foto: Tanjug/SRNA/Dragan Đukić ||

Jedna ženska osoba ubijena je večeras u Mostaru.

Kako prenose mediji, ubistvo se dogodilo na trgu Ivana Krndelja, u domaćem lancu brze hrane, kada je muškarac pucao devojci u glavu, a trenutno se obavlja uviđaj.

Kako je kazala Ilijana Miloš, portparolka Uprave policije MUP-a HNK, više informacija će biti poznato naknadno.

Kako je objavio Avaz, devojka je navodno bežala sa Autobuske stanice i uletela u ugostiteljski objekat tražeći pomoć.

Prema rečima očevidaca, uspela je da pozove i policiju, međutim, muškarac je sustigao i usmrtio pucnjem iz pištolja.

Muškarac je brzo uhapšen.

Autor: Iva Besarabić

#BiH

#Hitna pomoć

#Mostar

#Policija

#Ubistvo

POVEZANE VESTI

Region

UBIO ŽENU, PA SEBI PRESUDIO?! Detalji jezivog zločina u Umagu: Napustila ga pre nekoliko dana, a onda...

Region

HOROR U MOSTARU! Muškarac ubio devojku na Trgu: Očajna bežala od njega sa autobuske stanice, utrčala u kafanu, on je sustigao i UPUCAO

Region

Pucnjava u Mostaru! Žena pogođena u stomak, oglasila se policija

Region

OVO JE MOTIV UBISTVA ANDREE I MARIJANA?! Objavljeni novi detalji JEZIVOG zločina koji je potresao Hrvtsku

Region

DRAMA U CENTRU SARAJEVA: Pucao u devojku NASRED BAŠČARŠIJE

Hronika

Blokader pucao u nevinog čoveka i zapalio šator u Ćacilendu: Najnoviji detalji napada ispred Skupštine (FOTO+VIDEO)