SAZNAJEMO! DEČAK-UBICA SVEDOČI U POSTUPKU PROTIV SVOJIH RODITELJA! Evo kad će biti ispitan i kako!

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Dečak ubica, koji je u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" izvršio nezapamćeni masakr ubivši devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, ponovo će se naći pred sudijama. Određen je tačan datum kada će ovaj maloletnik svedočiti u postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja!

Prema najnovijim informacijama, ključno ročište zakazano je za 25. mart. Ovo će biti jedan od najnapetijih trenutaka u sudskom procesu, s obzirom na težinu zločina i činjenicu da dečak treba da odgovara na pitanja o porodičnim odnosima i kobnom danu.

Lokacija pod najvišim merama bezbednosti

Kao i prethodni put kada je dečak davao iskaz, suđenje će se održati u zgradi Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici. Ova zgrada je izabrana zbog specifičnih uslova, posebnih staklenih barijera i tehničkih mogućnosti koje omogućavaju da se proces odvija bezbedno i po strogim procedurama.

''Suđenje bi trebalo da se održi u zgradi Specijalnog suda, kao i prošli put kada je dečak svedočio,'' kaže izvor Republike.

Ko će biti u sudnici?

Ispitivanju dečaka ubice prisustvovaće i staratelj, kojeg mu je po službenoj dužnosti postavio Centar za socijalni rad. Njegova uloga je da prati proces i zaštiti prava maloletnika tokom davanja iskaza, dok će roditelji dečaka ubice, koji su optuženi u ovom postupku, sedeti u delu za optužene.

Šta se očekuje od svedočenja?

Glavna pitanja na koja sud, tužilaštvo i punomoćnici oštećenih porodica traže odgovor jesu:

- Kako je dečak došao do oružja?

- Kakva je bila atmosfera u domu pre masakra?

- Da li su roditelji dečaka ubice bili svesni da on planira jeziv pir?

Podsećamo, roditelji dečaka ubice se terete za teška dela protiv opšte sigurnosti, kao i za zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica, a ovaj sudski proces prati cela Srbija i region sa ogromnom pažnjom.

Autor: D.S.

