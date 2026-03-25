ĐAK UBICA PONOVO U SUDU: Danas svedoči protiv roditelja, evo šta je ranije ispričao

U zgradi Specijalnog suda u Beogradu danas bi trebalo da bude saslušan đak ubica, koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara škole, a ranio šestoro učenika i nastavnicu istorije.

Đak ubica bi trebalo da bude saslušan u okviru postupka protiv njegovih roditelja.

Ovaj postupak je zatvoren za javnost, pa niko nije zvanično saopštio da će maloletnik biti saslušan, ali na to ukazuje činjenica da je tokom prethodnog postupka suđenje iz Palate pravde bilo izmešteno u zgradu suda u Ustaničkoj ulici samo kada je đak ubica ispitivan.

On bi trebalo da bude doveden iz zdravstvene ustanove u kojoj se nalazi skoro tri godine.

Tokom ponovljenog postupka su optuženi roditelji đaka ubice izneli odbranu, dok su saslušani i oštećeni, odnosno članovi porodice ubijenih i ranjenih. Oni od početka suđenja negiraju krivicu.

Ovo suđenje je inače zatvoreno za javnost na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu radi zaštite interesa maloletnih lica i privatnosti oštećenih, a postupak se ponavlja zato što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su bili osuđeni na višegodišnje kazne i naložio da se ponovi suđenje.

Otac đaka ubice je prvostepenom presudom za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti bio osuđen na kaznu zatvora od 14 i po godina, dok je njegova supruga za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica bila osuđena na kaznu zatvora od tri godine.

Istom presudom je instruktor u streljani u kojoj je đak ubica vežbao pucanje, pravosnažno osuđen na kaznu kućnog zatvora od godinu dana zbog davanja lažnog iskaza.

Pored krivičnog postupka, protiv roditelja se vodilo i pet parničnih postupaka po tužbama članova porodice ubijenih i ranjenih, a koji su svi prvostepeno okončani.

Đak ubica, koji u vreme izvršenja ovog zločina nije imao navršenih 14 godina pa samim tim nije krivično odgovoran, pucao je 3. maja u školi iz dva očeva pištolja koja je uzeo 1. maja 2023. godine.

On ih je tog dana stavio u svoj ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio 10 osoba i ranio još petoro dece i nastavnicu istorije.

Autor: S.M.