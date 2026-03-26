Koliko će morati da plate? Svih 5 parničnih presuda po tužbama protiv roditelja đaka ubice poslate u Apelacioni sud

U Apelacioni sud u Beogradu su poslati spisi svih pet predmeta po žalbama izjavljenim na presude donete po tužbama za naknadu nematerijalne štete protiv roditelj, čiji sin je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara te škole i ranio još nekoliko dece i nastavnicu istorije.

Poslednja presuda, kojom je Viši sud u Beogradu obavezao roditelje đaka ubice i njegovog sina da A. B, ranjenom dečaku isplate ukupno 2,6 miliona dinara, je zajedno sa žalbama poslata u beogradski Apelacioni sud na odlučivanje u drugom stepenu, rekla je za Tanjug portparol Višeg suda Ivona Čogurić.

Oni su dužni da za pretrpljene fizičke bolove isplate A. B. milion dinara, za pretrpljen strah 1,5 miliona dinara i za pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti 100.000 dinara.

Pored ove presude na odlučivanje u drugostepeni sud su poslate još četiri.

Presudom prvostepenog suda roditelji đaka ubice i Osnovna škola "Vladislav Ribnikar" su obavezani da plate tužiocu J. D, ranjenom dečaku, na ime nematerijalne štete isplate ukupno 3,1 miliona dinara zbog pretrpljenog fizičkog i psihičkog bola.

Ranjenoj nastavnici istorije Tatjani Stevanović, su obavezani da solidarno isplate 6,9 miliona dinara zbog fizičkih bolova, straha i duševnih bolova, kao i zbog umanjenja životne aktivnosti.

Danetu Dukiću, Biljani Paunović i maloletnima D. D. i M. D, čija je ćerka, odnosno sestra ubijena u školi, roditelji đaka ubice i škola su prvostepenom presudom obavezani da plate ukupno 46.884.000 dinara.

Po tužbi koju je podnelo 27 članova porodice ubijenih u školi, Kecmanovići i škola su obavezani da plate ukupno 352.100.000 dinara, od čega 309.000.000 dinara za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica, a 43.100.000 dinara za pretrpljen strah.

Na sve ove presude su izjavljene žalbe i o njima će odlučivati Apelacioni sud koji će saopštiti svoje odluke pisanim putem.

Protiv roditelja đaka ubice je u toku ponovljeni krivični postupak u kojem se oboje terete za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica, a otac učenika ubice i za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti.

Apelacioni sud je ukinuo prvostepenu presudu kojom su oni bili osuđeni na višegodišnje kazne zatvora i naložio prvostepenom sudu da ponovi suđenje.

Maloletni dečak nije krivično odgovoran jer u trenutku izvršenja krivičnog dela nije imao navršenih 14 godina.

Autor: S.M.